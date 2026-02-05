Η Xiaomi ολοκλήρωσε μια εξαιρετική χρονιά, σηματοδοτώντας μια εκπληκτική άνοδο στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της αυτοκινήτου το 2024, η εταιρεία έχει ήδη παραδώσει περισσότερα από 400.000 ηλεκτρικά οχήματα μέχρι το τέλος του 2025.

Για μια μάρκα που συνδέεται εδώ και καιρό κυρίως με smartphones και ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης, αυτό το επίτευγμα σηματοδοτεί μια σοβαρή και επιτυχημένη είσοδο στον κόσμο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η Xiaomi παρέδωσε πάνω από 50.000 ηλεκτρικά οχήματα μόνο τον τελευταίο μήνα του 2025.