Οι δυσκολίες της Tesla στην Ευρώπη έχουν φτάσει και στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τις ταξινομήσεις τον Ιανουάριο του 2026 να έχουν μειωθεί κατά περισσότερο από 57% σε ετήσια βάση, σε μόλις 647 οχήματα, σύμφωνα με νέα στοιχεία.
Η πτώση ήταν η πιο απότομη μεταξύ των μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών και ξεπέρασε κατά πολύ την πτώση 6,4% στις συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία στο Ηνωμένο Βασίλειο για τον μήνα.
Ενώ η Tesla κατέρρευσε, η κινεζική ανταγωνίστρια BYD σχεδόν διπλασίασε τον όγκο πωλήσεων της Tesla, πουλώντας 1.326 ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία στο Ηνωμένο Βασίλειο τον περασμένο μήνα, σημειώνοντας αύξηση 21% σε ετήσια βάση.
Η Ford ηγήθηκε της αγοράς BEV στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιανουάριο, υπερδιπλασιάζοντας τις πωλήσεις της σε 2.271 μονάδες.
