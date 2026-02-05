Ο Μαξ Φερστάπεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επιστροφής του στη Φόρμουλα 1 σε διοικητική θέση μόλις αποσυρθεί από την ενεργό δράση ως οδηγός στην κατηγορία.

Ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έχει συμβόλαιο με την Red Bull μέχρι το τέλος του 2028 και έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει να αγωνιστεί άλλες κατηγορίες στο μηχανοκίνητο σπορ, όπως το WRC!

Πάντως, είναι εξαιρετικά πιθανό να έχει αποχωρήσει από τη Formula 1 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας των 30.