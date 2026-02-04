Τα λεωφορεία έχουν σταματήσει να πηγαίνουν στο χωριό Ταβρίισκε στην νοτιοανατολική Ουκρανία, λόγω της στενής προσέγγισης ρωσικών στρατευμάτων.

Το χωριό που βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα από την πόλη Ζαπορίζια αδειάζει καθώς οι κάτοικοι εγκαταλείπουν την περιοχή λόγω της επικίνδυνης κατάστασης.

Η Μαρίνα Βισνέφσκα, από τους ελάχιστους κατοίκους που παρέμεναν με τα πέντε της παιδιά, αποφάσισε να φύγει καθώς η κατάσταση χειροτέρευε, επιβιβαζόμενη σε λεωφορείο της αστυνομίας.

Τα τελευταία 24ωρα, η Ζαπορίζια και τα γύρω χωριά της νοτιοανατολικής Ουκρανίας βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο των συγκρούσεων, καθώς τα ρωσικά στρατεύματα πλησιάζουν ολοένα και περισσότερο. Στο χωριό Ταβρίισκε, περίπου 50 χιλιόμετρα από την πόλη, τα λεωφορεία έχουν σταματήσει να εκτελούν δρομολόγια και οι κάτοικοι εγκαταλείπουν σταδιακά τα σπίτια τους.

Η Μαρίνα Βισνέφσκα, 35 ετών, ήταν μία από τους τελευταίους κατοίκους που παρέμεναν στο χωριό μαζί με τα πέντε παιδιά της. Όπως εξηγεί, η κατάσταση είχε γίνει πλέον αφόρητα επικίνδυνη. «Νομίζαμε ότι αυτοί (οι Ρώσοι) θα οδηγηθούν πίσω και όλο αυτό θα σταματήσει», δήλωσε λίγο πριν επιβιβαστεί σε λεωφορείο της αστυνομίας, αφήνοντας πίσω το σπίτι της. «Αλλά συνειδητοποιώντας ότι τα πράγματα χειροτερεύουν, είναι καλύτερα να φύγουμε».

Οι συνομιλίες και η προέλαση

Ενώ Ρωσία και Ουκρανία ξεκίνησαν ειρηνευτικές συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να προελαύνουν κατά μήκος της γραμμής του μετώπου, που εκτείνεται σε περίπου 1.200 χιλιόμετρα. Οι επιθέσεις εντείνονται, κυρίως προς τις λεγόμενες πόλεις «οχυρά» της ανατολικής Ουκρανίας και προς τη Ζαπορίζια — πρωτεύουσα μιας από τις τέσσερις περιφέρειες που το Κρεμλίνο θεωρεί δικές του, παρότι δεν τις ελέγχει πλήρως.

Η καθημερινότητα υπό απειλή

Οι μάχες έχουν κλιμακωθεί τις τελευταίες εβδομάδες στις περιοχές του νοτιοανατολικού μετώπου, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, κυρίως γύρω από τη Χουλιαίπολη, 40 χιλιόμετρα ανατολικά του Ταβρίισκε. Οι κάτοικοι που παραμένουν κοντά στην πρώτη γραμμή ζουν υπό συνεχή απειλή επιθέσεων με βόμβες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ομάδες αστυνομικών και εθελοντών κινούνται καθημερινά στον κεντρικό δρόμο, ο οποίος έχει καλυφθεί με δίχτυα κατά των drones, προσπαθώντας να διασώσουν όσους κινδυνεύουν. Οι τοπικές αρχές αναφέρουν ότι ελάχιστες οικογένειες έχουν απομείνει στην περιοχή.

«Κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα βλέπουμε περισσότερη καταστροφή και μεγαλύτερο κίνδυνο σε πόλεις όπως αυτή», σημειώνει ο εθελοντής Βλαντ Μακόφσκι, 51 ετών, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και εξοπλισμό.

Αναγκαστική φυγή

Σε ένα από τα σπίτια του χωριού, δύο άνδρες απομακρύνουν μια ηλικιωμένη γυναίκα από το ετοιμόρροπο σπίτι της, μεταφέροντάς την πάνω σε ένα ροζ σεντόνι. Η 66χρονη Ναταλία Φεντορένκο δεν άντεξε τη συγκίνηση και ξέσπασε σε κλάματα, περιγράφοντας το συναισθηματικό βάρος της ζωής μέσα σε μια εμπόλεμη ζώνη. Όπως και η Βισνέφσκα, αναγκάστηκε τελικά να φύγει.

«Είναι τρομακτικό. Κανείς δεν θέλει να πεθάνει. Ξέρω ότι δεν μου έχει απομείνει πολύς χρόνος, αλλά τέτοιος θάνατος…;»