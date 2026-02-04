Η Βραζιλία έκλεισε το 2025 με ιστορικό ρεκόρ 9,3 εκατομμυρίων διεθνών τουριστών, σημειώνοντας αύξηση 37,1% σε σχέση με τα 6,7 εκατομμύρια του προηγούμενου έτους, καθιστώντας τη χώρα πρωταγωνίστρια στην παγκόσμια ανάπτυξη του τουρισμού, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού. Αυτή η εισροή επισκεπτών είχε σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο: οι τουρίστες άφησαν στη χώρα περίπου 7,3 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο τουρισμός αντιπροσωπεύει πλέον περίπου το 8% του ΑΕΠ της Βραζιλίας, καθιστώντας τον κρίσιμο μοχλό ανάπτυξης σε περίοδο ανάκαμψης και διεθνούς προβολής.

Η Ευρώπη αποτέλεσε βασικό μοχλό αυτής της ανόδου. Οι ταξιδιώτες από τη Γαλλία, την Πορτογαλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία ανήλθαν συνολικά σε 1,8 εκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση 20% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η Ισπανία, με 160.000 επισκέπτες, κατέχει την έκτη θέση μεταξύ των χωρών που στέλνουν τουρίστες στη Βραζιλία, με αύξηση 92% σε σχέση με πριν από τρία χρόνια, στοιχείο που δείχνει το αυξανόμενο ενδιαφέρον και τη βελτίωση της αεροπορικής σύνδεσης.

Η προσθήκη νέων απευθείας πτήσεων από την Ευρώπη υπήρξε καθοριστική. Το 2025 η Βραζιλία εγκαινίασε δύο νέες συνδέσεις από τη Μαδρίτη προς τη Φορταλέζα και το Ρεσίφε με την Iberia, προσθέτοντας στους ήδη υπάρχοντες προορισμούς Σάο Πάολο, Ρίο ντε Τζανέιρο, Σαλβαντόρ και Καμπίνας. Η Λισαβόνα και το Πόρτο παραμένουν τα κύρια ευρωπαϊκά hubs για είσοδο στη χώρα, ενισχύοντας τη χερσόνησο Ιβηρία ως φυσική γέφυρα με τη Βραζιλία. Το αεροδρόμιο του Σάο Πάολο παραμένει η κύρια πύλη εισόδου με 2,7 εκατομμύρια επισκέπτες, ακολουθούμενο από το Ρίο ντε Τζανέιρο με 2,2 εκατομμύρια και το Rio Grande do Sul με 1,5 εκατομμύριο.

Ο πρόεδρος της Embratur, Marcelo Freixo, επισημαίνει ότι το ρεκόρ δεν είναι τυχαίο: συνδυάζει την διεθνή προώθηση, την επέκταση της τουριστικής προσφοράς και την αύξηση της αεροπορικής σύνδεσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απευθείας πρόσβαση στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας δίνει τη δυνατότητα στους τουρίστες να ζήσουν αυθεντικές και ποικίλες εμπειρίες, ενισχύοντας τον τουριστικό χαρακτήρα πέρα από τις παραλίες και τις διάσημες πόλεις.

Η ανάκτηση του διεθνούς κύρους υπό την προεδρία του Luiz Inácio Lula da Silva συνέβαλε επίσης στην αύξηση των επισκεπτών. Ο Freixo υπογραμμίζει ότι η φήμη της Βραζιλίας είναι πλέον πιο σταθερή και ότι η αντίληψη σεβασμού της χώρας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την προσέλκυση επισκεπτών.

Παρά την αύξηση, η ασφάλεια παραμένει η μεγαλύτερη πρόκληση. Σύμφωνα με την Embratur, το 95% των τουριστών επιθυμεί να επιστρέψει, ωστόσο η χώρα εργάζεται για να εδραιώσει την εικόνα ασφάλειας, να βελτιώσει τη μετακίνηση εσωτερικά και να ενθαρρύνει μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής. Πρωτοβουλίες όπως το Brazil Air Pass, που επιτρέπει πτήσεις σε έως οκτώ εσωτερικούς προορισμούς με μία τιμή, διευκολύνουν την εξερεύνηση της χώρας.

Πέρα από τα νούμερα και τις στρατηγικές, ο Freixo επισημαίνει ένα άυλο στοιχείο που διαφοροποιεί τη Βραζιλία: τη χαρά των ανθρώπων της. Αυτό το στοιχείο, τονίζει, αποτελεί μοναδικό χαρακτηριστικό και ενισχύει την τουριστική εμπειρία, καθιστώντας τη Βραζιλία πρωταγωνίστρια στον παγκόσμιο τουρισμό, με την Ευρώπη και ιδιαίτερα την Ισπανία ως στρατηγικούς συμμάχους σε αυτή τη νέα φάση ανάπτυξης.