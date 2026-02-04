Το στέλεχος δισκογραφικών, Κλάιβ Ντέιβις, επιβεβαίωσε την επιλογή της Μέριλ Στριπ για τον ρόλο της Τζόνι Μίτσελ στην επερχόμενη βιογραφική ταινία του Κάμερον Κρόου.

Η επιβεβαίωση έγινε κατά τη διάρκεια του ετήσιου πάρτι του Ντέιβις πριν από τα βραβεία Grammy, στο Μπέβερλι Χίλτον του Λος Άντζελες.

Οι φήμες για τον ρόλο της Στριπ είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν από το 2024.

Ο γνωστός παραγωγός και στέλεχος της μουσικής βιομηχανίας Κλάιβ Ντέιβις επιβεβαίωσε την πολυαναμενόμενη επιλογή της Μέριλ Στριπ για τον ρόλο της Τζόνι Μίτσελ στη νέα βιογραφική ταινία που ετοιμάζει ο σκηνοθέτης Κάμερον Κρόου.

Σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone, ο Ντέιβις αποκάλυψε την είδηση κατά τη διάρκεια του ετήσιου πάρτι του, λίγο πριν από την τελετή των βραβείων Grammy, στο ξενοδοχείο Μπέβερλι Χίλτον του Λος Άντζελες το περασμένο Σάββατο.

Οι πρώτες φήμες για τη συμμετοχή της Στριπ στην ταινία είχαν κυκλοφορήσει ήδη από το 2024, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον στους θαυμαστές της Καναδής τραγουδοποιού.

Παράλληλα, έχει ακουστεί ότι η Άνια Τέιλορ-Τζόι ενδέχεται να ενσαρκώσει τη Μίτσελ στα νεανικά της χρόνια, αν και η συμμετοχή της δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως.

Η συνεργασία Κρόου και Μίτσελ

Το 2023 είχε αποκαλυφθεί πως ο Κάμερον Κρόου, μακροχρόνιος θαυμαστής και φίλος της Μίτσελ, εργαζόταν διακριτικά πάνω στο πρότζεκτ. Ο ίδιος ανέφερε σε συνέντευξή του στον Στίβεν Κόλμπερτ τον Οκτώβριο του 2025 ότι συνεργάζεται με τη θρυλική τραγουδοποιό εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια.

«Έχουμε τακτικές συναντήσεις στις οποίες μπορώ να τη ρωτήσω ο,τιδήποτε και μιλάει ανοιχτά για κάθε είδους πράγματα», δήλωσε ο σκηνοθέτης, προσθέτοντας πως «είναι μια ταινία που δεν θα είναι από απόσταση… Είναι από την οπτική της, τη ζωή της».

Περιγράφοντας τη Μίτσελ ως «μανιακή συλλέκτρια», ο Κρόου αποκάλυψε ότι η καλλιτέχνις έχει κρατήσει όλα τα κοστούμια, τα ρούχα και τα μουσικά της όργανα, ενώ εξακολουθεί να ζει στο ιστορικό σπίτι της στο Λόρελ Κάνιον. «Αυτή είναι λοιπόν μια πραγματικά προσωπική, υπέροχη ματιά στη ζωή και τη μουσική της», σημείωσε χαρακτηριστικά.