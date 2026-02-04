Αναβαθμίζεται ο αρχαιολογικός χώρος του Λυκείου των Αθηνών, με νέες υποδομές και σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού. Το έργο εντάσσεται στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση «Λαύριο – Αθήνα – Ελευσίνα» και η ένταξή του στο ΕΣΠΑ 2021-2027 βρίσκεται σε εξέλιξη.

Προβλέπονται δύο παρεμβάσεις: η πρώτη, με φορέα υλοποίησης το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», αφορά την εγκατάσταση περιπτέρου ψηφιακής πληροφόρησης για τον βίο και το έργο του Αριστοτέλη. Η δεύτερη, που θα υλοποιηθεί από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, περιλαμβάνει την κατασκευή νέας εισόδου, εκδοτηρίου εισιτηρίων, γραφείου εξυπηρέτησης επισκεπτών και χώρων υγιεινής.

Στόχος των έργων είναι η ενίσχυση της κατανόησης και της βιωματικής εμπειρίας των επισκεπτών μέσα από ήπιες, αναστρέψιμες και μη επεμβατικές ψηφιακές παρεμβάσεις.

Η δήλωση της Υπουργού Πολιτισμού

Η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, τόνισε ότι «στην περιοχή του Λυκείου, το 335 π.Χ., ίδρυσε ο Αριστοτέλης τη Σχολή του, διδάσκοντας για περίπου 12 χρόνια». Όπως ανέφερε, οι νέες παρεμβάσεις αναδεικνύουν τον χώρο ως πολιτιστικό προορισμό στο κέντρο της Αθήνας, συνδέοντας τη φιλοσοφία με την τεχνολογία.

Η κ. Μενδώνη υπογράμμισε ότι στόχος είναι η δημιουργία μιας εκπαιδευτικής και φιλοσοφικής εμπειρίας, όπου ο επισκέπτης συμμετέχει ενεργά μέσα από πολυαισθητηριακή προσέγγιση. «Ψηφιακές πινακίδες παρουσιάζουν την εξέλιξη του χώρου, ενώ ο ψηφιακός περίπατος αναδεικνύει τη σχέση του Λυκείου με την πόλη και τον κόσμο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το έργο του «Δημόκριτου» και η αρχιτεκτονική συνεργασία

Η παρέμβαση του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» περιλαμβάνει την εγκατάσταση περιπτέρου με τέσσερις διαδραστικές οθόνες αφής, που θα παρέχουν πρόσβαση σε πολυμεσικό υλικό όπως κείμενα, εικόνες, βίντεο και αναπαραστάσεις. Το έργο σχεδιάζεται σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό γραφείο Foster+Partners, το World Human Forum και το Υπουργείο Πολιτισμού.

Η σύνθεση του περιπτέρου περιλαμβάνει τέσσερις ορθογώνιες μονάδες κάτω από κυματοειδές στέγαστρο, με πρόσβαση μέσω ραμπών. Η ψηφιακή εγκατάσταση θα επιτρέπει την τακτική ανανέωση και τον εμπλουτισμό του περιεχομένου, ανάλογα με την πρόοδο της έρευνας.

Η νέα είσοδος και η αναδιαμόρφωση του χώρου

Το έργο του Υπουργείου Πολιτισμού προβλέπει τη διαμόρφωση νέας κύριας εισόδου επί της οδού Ρηγίλλης, έπειτα από εκτεταμένη τρισδιάστατη ψηφιακή τεκμηρίωση του χώρου. Η μελέτη συνδυάζει αεροφωτογραμμετρία, στατική σάρωση laser και κινητή φωτογραμμετρία, εξασφαλίζοντας υψηλή ακρίβεια.

Παράλληλα, θα δημιουργηθεί επίμηκες κτήριο υποδοχής επισκεπτών, ενώ θα αντικατασταθεί τμήμα της περίφραξης για άμεση σύνδεση με τη νέα είσοδο. Προβλέπεται επίσης δευτερεύουσα είσοδος από το Ωδείο και ημικυκλική στάση για περίπου 60 καθήμενους.

Ο αρχαιολογικός χώρος και η ιστορική του σημασία

Ο οργανωμένος αρχαιολογικός χώρος του Λυκείου, συνολικής έκτασης δέκα στρεμμάτων και προσβάσιμος στα ΑμεΑ, αποδόθηκε στο κοινό τον Ιούνιο του 2014. Διαθέτει πινακίδες ενημέρωσης, μικρό αμφιθέατρο, κρήνη και χώρους ανάπαυσης.

Σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές, το Λύκειο ήταν κατάφυτο προάστιο στα ανατολικά της Αθήνας, ανάμεσα στον Ιλισό και τον Ηριδανό. Εκεί ιδρύθηκε Γυμνάσιο τον 6ο αιώνα π.Χ., πιθανότατα κοντά στο Ιερό του Λυκείου Απόλλωνα. Η παλαίστρα του Λυκείου, θεμελιωμένη τον 4ο αιώνα π.Χ., χρησιμοποιήθηκε για επτά αιώνες, έως τις αρχές του 4ου αιώνα μ.Χ.

Αποτελούνταν από εσωτερική αυλή με στοές και δωμάτια, ενώ τον 1ο αιώνα μ.Χ. προστέθηκε δεξαμενή ψυχρού λουτρού και νέα λουτρά, που αντικατέστησαν τους προγενέστερους χώρους των κλασικών χρόνων.