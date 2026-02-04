Δεκαπέντε άνθρωποι βρήκαν τραγικό τέλος, με βάση τον μέχρι στιγμής απολογισμό της τραγωδίας που εκτυλίχθηκε την Τρίτη στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά του Μερσινιδίου, στο Βροντάδο της ανατολικής Χίου, όπου πλεούμενο με άγνωστο ως τώρα αριθμό μεταναστών και προσφύγων συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού, φουσκωτό περίπου 8 μέτρων υπερφορτωμένο με τουλάχιστον 39 μετανάστες ( εκ των οποίων οι 11 ανήλικοι) συγκρούστηκε με σκάφος του ΛΣ. Κατά την ίδια πηγή ενημέρωσης, η σύγκρουση ήταν σφοδρή με εμφανή τα σημάδια της πρόσκρουσης στη δεξιά πλάγια πλευρά του σκάφους.

Το περιστατικό συνέβη περίπου 1,5 ναυτικό μίλι από τη Χίο, εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης μέσα στη νύχτα, κατά την οποία εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 24 άτομα. Όλοι οι ανήλικοι που επέβαιναν στο φουσκωτό είναι μεταξύ των διασωθέντων.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα μαρτυρίες, οι περισσότεροι από τους επιβαίνοντες είναι υπήκοοι Αφγανιστάν, ενώ ανάμεσά τους υπάρχει και ένας άνδρας μαροκινής καταγωγής, ο οποίος ελέγχεται από τις αρχές. Οι πηγές του Λιμενικού επισημαίνουν ότι κατά τη διάρκεια του περιστατικού δεν υπήρξαν πυροβολισμοί.

Όπως μετέδωσε το MEGA, ανάμεσα στους νεκρούς και μία γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο νοσοκομείο και υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ δύο έγκυες έχασαν τα έμβρυά τους. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται τουλάχιστον 12 παιδιά, συγκεκριμένα 8 κορίτσια και 4 αγόρια. «Εάν χρειαστεί η μεταφορά τους στην Αθήνα, αυτό θα εκτιμηθεί σήμερα», είπε ο διοικητής του νοσοκομείου Χίου.

Ο Χρήστος Τσιαχρής μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 είπε ότι «έχουν γίνει από χθες πέντε χειρουργεία σε πέντε τραυματίες που ήταν σε πιο δύσκολη κατάσταση. «Έχουμε κακώσεις γενικώς έχουμε και κάποια κατάγματα. Και κάποια χειρουργεία για ρήξη σπλήνας, αντίστοιχα περιστατικά. Αυτά είναι που μπορώ να σας πω προς το παρόν» σημείωσε ως προς τα τραύματα που φέρουν οι νοσηλευόμενοι.

Οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για τον εντοπισμό τυχόν άλλων αγνοουμένων.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Λεπτομέρειες σχετικά με το πολύνεκρο δυστύχημα που έλαβε χώρα, χθες το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή της Χίου, ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, το περιστατικό συνέβη όταν φουσκωτό περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Λ.Σ.), το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ένα φουσκωτό ταχύπλοο σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου. Ο χειριστής του ταχύπλοου δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα του ΠΛΣ, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουσή του στην πλάγια δεξιά πλευρά του σκάφους του Λιμενικού. Από την σφοδρότητα της πρόσκρουσης, το σκάφος ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα την πτώση όλων των επιβαινόντων του στη θάλασσα.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερα περιπολικά σκάφη του λιμενικού και ένα ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες. Από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας. Συνολικά 25 αλλοδαποί -7 άντρες, 7 γυναίκες και 11 ανήλικοι- περισυλλέχθηκαν από ένα πλωτό σκάφος του λιμενικού σώματος, τραυματισμένοι και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, από όπου διακομίστηκαν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο. Στη συνέχεια, μία γυναίκα εξ αυτών, κατέληξε. Στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης δύο μέλη του πληρώματος του σκάφους του λιμενικού.

Ένας άνδρας και μια γυναίκα, με τον άνδρα να έχει λάβει ήδη εξιτήριο ενώ η συνάδελφος του παραμένει νοσηλευόμενη για περαιτέρω εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, από δύο ΠΛΣ εντοπίστηκαν και περισυλλέχθηκαν συνολικά 14 πτώματα, 11 αντρών και 3 γυναικών. Τα πτώματα μεταφέρθηκαν στο λιμάνι και ακολούθως στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο, για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής. Συνολικά οι νεκροί είναι 15.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου. Οι έρευνες προς εντοπισμό πιθανόν αγνοουμένων αλλοδαπών συνεχίζονται με πέντε περιπολικά σκάφη, ενώ απογειώθηκε και ένα ελικόπτερο.

Σ. Βολουδάκη: Πολύ λυπηρό το γεγονός στη Χίο

Για ένα «πάρα πολύ λυπηρό γεγονός» έκανε λόγο η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, αναφερόμενη στην τραγωδία με τους 15 νεκρούς και 24 τραυματίες, που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (03/02) ανοιχτά της Χίου, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Δεν ξέρω κι εγώ κάτι περισσότερο από αυτά που διαβάσαμε εχθές το βράδυ. Είναι κάτι πάρα πολύ λυπηρό. Έχουμε επιβεβαιωμένους ήδη 15 νεκρούς.

Τέτοια περιστατικά, όχι τέτοιας έντασης, αλλά περιστατικά διακινητών που προσπαθούν να περάσουν είτε από τα παράλια της Τουρκίας στα νησιά του Αιγαίου, είτε από το Τομπρούκ της Λιβύης στη νότια Κρήτη, έχουμε καθημερινά και καθημερινά γυναίκες και άνδρες του Λιμενικού, δρουν σε τέτοιες συνθήκες συνθήκες πολέμου», σημείωσε η υφυπουργός.

«Από ό,τι κατάλαβα άνοιξαν πυρά οι διακινητές και προσπάθησαν να εμποδίσουν το σκάφος του Λιμενικού, διεξάγονται έρευνες, μένει να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Το πολύ λυπηρό είναι ότι έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές», πρόσθεσε η Σέβη Βολουδάκη.

Μιλώντας γενικότερα για τις ροές μεταναστών και προσφύγων προς την Ελλάδα, η υφυπουργός σημείωσε ότι «όπως φαίνεται και από τα συγκεκριμένα νούμερα, οι ροές από την Τουρκία τόσο προς τον Έβρο -που εκεί βέβαια βοηθάει πάρα πολύ και ο φράχτης αλλά και προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, έχουν μειωθεί αισθητά.

Όχι μόνο δεν φεύγουν πλοία με διακινητές από την Τουρκία, αλλά υπάρχει και κάποια συνεννόηση. Δηλαδή όταν διακρίνεται ένα πλοίο, ενημερώνουν το Λιμενικό και κάνουν και αυτοί τη δουλειά τους να μην αφήσει να περάσει κανένα σκάφος από τα δικά τους χωρικά ύδατα. Άρα αυτή η συνεργασία υπάρχει και λειτουργεί.

Θεωρώ και θέλω να ελπίζω ότι αυτό (σ.σ. το περιστατικό της Χίου) είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, οφείλεται αποκλειστικά και μόνο σε αυτούς που έκαναν τη διακίνηση, γιατί εδώ γίνεται ένα εμπόριο ανθρώπινων ψυχών και δεν θα επηρεάσει καθόλου τις σχέσεις με την Τουρκία στο θέμα αυτό.

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά στο μεταναστευτικό έχει αλλάξει πολύ και έχει αλλάξει προς το αυστηρότερο και όχι μόνο από χώρες που θα το περίμενε κάποιος. Δηλαδή όχι μόνο από χώρες που αποτελούν πύλες εισόδου, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Κύπρος και η Μάλτα αλλά και από βόρειες χώρες».

Το χρονικό της τραγωδίας στη Χίο

Σκηνές τραγωδίας στη Χίο εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τρίτης (4 Φεβρουαρίου 2026), όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, μία λέμβος που μετέφερε μετανάστες συγκρούστηκε με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος ανοιχτά του νησιού.

Αμέσως μετά τη σύγκρουση οργανώθηκε επιχείρηση μαζικής μεταφοράς τραυματιών στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου. Συνολικά 26 άτομα διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ: 24 μετανάστες – ανάμεσά τους επτά παιδιά και δύο έγκυες γυναίκες – καθώς και δύο στελέχη του Λιμενικού.

Ο επίσημος απολογισμός από το πολύνεκρο περιστατικό ανέρχεται σε 15 νεκρούς – έντεκα άνδρες και τέσσερις γυναίκες, όλοι ενήλικες.

Δυστυχώς, τα έμβρυα που κυοφορούσαν οι δύο τραυματισμένες γυναίκες δεν κατάφεραν να επιβιώσουν, σύμφωνα με ιατρικές πηγές του νοσοκομείου.

Τρεις από τους νοσηλευόμενους τραυματίες υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις λόγω σοβαρών κακώσεων σε ζωτικά όργανα. Οι υπόλοιποι νοσηλεύονται σε θαλάμους, ενώ ένας ακόμη τραυματίας υπέκυψε στα τραύματά του, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων σε 15.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε ότι γίνεται «γιγαντιαία προσπάθεια του προσωπικού του νοσοκομείου να αντιμετωπίσει αυτό το τραγικό συμβάν».

Σε εξέλιξη οι έρευνες διάσωσης

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται από θαλάσσης και αέρος, με τη συμμετοχή πλωτών μέσων του Λιμενικού, ιδιωτικών σκαφών, διασωστών και ελικοπτέρου Super Puma. Το ελικόπτερο πραγματοποιεί πτήσεις με θερμικές κάμερες, αναζητώντας τυχόν επιζώντες.

Για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων έχει εκδοθεί σχετική αεροναυτική οδηγία (NOTAM), ενώ ενισχυμένες δυνάμεις έχουν μετακινηθεί και από γειτονικά νησιά.

Σε ανακοίνωσή του το Λιμενικό Σώμα ανέφερε: «Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα και διάσωση υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Χίου μετά από σύγκρουση ταχυπλόου σκάφους με αλλοδαπούς επιβαίνοντες με πλήρωμα λιμενικού σώματος. Οι έρευνες συνεχίζονται».

Αντίστοιχα, το ΕΚΑΒ σημείωσε ότι «οι διασώστες παραμένουν σε ετοιμότητα διότι συνεχίζεται επιχείρηση Έρευνας-Διάσωσης».