Η ΔΕΗ blue διαθέτει 54 σημεία φόρτισης στα μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας.

Η ενέργεια αυτή ενισχύει την υποδομή για ηλεκτροκίνητα οχήματα στις περιοχές του χειμερινού τουρισμού.

Το ΔΕΗ blue επεκτείνει το δίκτυο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με 54 νέα σημεία σε επτά από τα μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας, ενισχύοντας τις υποδομές ηλεκτροκίνησης σε ορεινούς και χειμερινούς προορισμούς. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, οι εγκαταστάσεις αφορούν τα χιονοδρομικά κέντρα Παρνασσού, Βόρα, Βασιλίτσας, Ζήρειας, Καλαβρύτων, 3-5 Πηγαδιών και Σελίου.

Στο Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου λειτουργούν 12 θέσεις φόρτισης AC και 4 θέσεις ταχυφόρτισης DC. Στα Χιονοδρομικά Κέντρα Βασιλίτσας και 3-5 Πηγαδιών έχουν εγκατασταθεί από 6 θέσεις φόρτισης AC και 4 θέσεις ταχυφόρτισης DC αντίστοιχα.

Επιπλέον, στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού και στο Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα λειτουργούν από 2 θέσεις φόρτισης AC και 2 θέσεις ταχυφόρτισης DC. Στη Ζήρεια λειτουργούν 2 θέσεις φόρτισης AC, ενώ στα Καλάβρυτα έχουν εγκατασταθεί 8 θέσεις φόρτισης AC.

Με την εγκατάσταση φορτιστών AC και ταχυφορτιστών DC στους πιο δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς, η ΔΕΗ blue καλύπτει τις διαφορετικές ανάγκες των οδηγών ηλεκτρικών οχημάτων, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένης ζήτησης.

Εφαρμογή PPC blue app για εύκολη πρόσβαση

Μέσω της εφαρμογής PPC blue app, διαθέσιμης για iOS και Android, οι χρήστες μπορούν να εντοπίζουν τον πλησιέστερο φορτιστή, να ελέγχουν τη διαθεσιμότητά του και να πραγματοποιούν κράτηση στους ταχυφορτιστές. Παράλληλα, απολαμβάνουν προνόμια, προσφορές και ανταποδοτικά προγράμματα.

Η ενότητα PPC blueTrips επιτρέπει στους οδηγούς να οργανώνουν ευκολότερα τις χειμερινές διαδρομές τους, προγραμματίζοντας τα σημεία και τον χρόνο φόρτισης σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.

Η στρατηγική της ΔΕΗ για την ηλεκτροκίνηση

Η ανάπτυξη του δικτύου φόρτισης της ΔΕΗ blue σε χιονοδρομικά κέντρα ενισχύει τη σύνδεση της ηλεκτροκίνησης με τον ορεινό τουρισμό. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της ΔΕΗ για την επέκταση των υποδομών φόρτισης πέρα από τα αστικά κέντρα, συμβάλλοντας στη βιώσιμη κινητικότητα και την πράσινη ανάπτυξη της χώρας.