Eως και σήμερα, η νέα γενιά ηλεκτρικών αυτοκινήτων κεντρίζει το ενδιαφέρον της, τόσο με τις μεγάλες αυτονομίες που προσφέρουν, όσο και με τις ταχύτητες που φορτίζουν, χάρη και στους ταχυφορτιστές. Σήμερα, ένα νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο έχει τη δυνατότητα να φορτίσει μέσω ταχυφορτιστή από το 10 -80% κατά μέσο όρο σε 20 – 25 λεπτά.

Η ηλεκτροκίνηση όμως προχωράει με νέες προτάσεις που θα ενθουσιάσουν τους υποψήφιους αγοραστές, στο μέλλον στον τομέα της ταχείας φόρτισης. Ειδικότερα, η Hyundai στα νέα ηλεκτρικά της μοντέλα, το Ioniq5 και Ioniq6 προσφέρει ένα νέο τεχνολογικό «πακέτο» που δίνει τη δυνατότητα επαναφόρτισης από το 10% έως 80% σε 18 λεπτά μέσω ενός ταχυφορτιστή DC 350 kW και χάρη στην αρχιτεκτονική 800V. Πάντως, η φίρμα δεν «επαναπαύεται» σε αυτούς τους χρόνους. Στόχος της τα μελλοντικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα της να φορτίζουν σε λιγότερο από 3 λεπτά, όσο χρειάζεται για να εφοδιαστεί με καύσιμο ένα αυτοκίνητο βενζίνης.

Ο Τιρόν Τζόνσον, επικεφαλής του ολοκαίνουργιου ευρωπαϊκού κέντρου ανάπτυξης της Hyundai, έχει βάλει ως στόχο να κερδίσει και τους πιο διστακτικούς της ηλεκτροκίνησης, που δεν αγοράζουν επειδή τα ηλεκτρικά αργούν να φορτίσουν. «Οι μελλοντικοί πελάτες μας απλά θα αναμένουν τρια λεπτά για να ανεφοδιάσουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα τους, όσος χρόνος χρειάζεται και με τον βενζινοκινητήρα ή τον πετρελαιοκινητήρα τους. Η φιλοδοξία μας είναι να επιτύχουμε την ίδια ταχύτητα με ένα παραδοσιακό γέμισμα καυσίμου».

Παρόλο που μια φόρτιση σε ένα ηλεκτρικό από το 10% έως 80% της χωρητικότητας της μπαταρίας του διαρκεί 20 λεπτά, όντας ένας αξιοσέβαστος χρόνους, όπως φαίνεται άλλες φίρμες τα πάνε ακόμη καλύτερα. Όπως για παράδειγμα η Porsche Cayenne, που διαθέτει ρυθμό φόρτισης 400 κιλοβατώρες, που στην πράξη σημαίνει ότι απαιτεί μόλις 16 λεπτά για το φόρτιση της μπαταρίας από το 10-80%.

Πάντως, στην αγορά δεσπόζουν οι νέες ηλεκτρικές προτάσεις που ξεχωρίζουν στον τομέα της ταχείας φόρτισης και σπάνε τα ρεκόρ. Όπως το νέο Xpeng G9 που απαιτεί μόλις 12 λεπτά για να γεμίσει την μπαταρία του από το 10% μέχρι το 80% Σε χιλιόμετρα, το Κινέζικο μοντέλο απαιτεί μόλις 12 λεπτά φόρτισης για να γεμίσει με 409 χιλιόμετρα!

Στα μοντέλα που ήδη κυκλοφορούν στην Ελλάδα είναι και το Zeekr 7X, του ομίλου Geely, που χαρακτηρίζεται για την καινοτομία του, τις κορυφαίες επιδόσεις και την high-tech εμπειρία οδήγησης. Το Zeekr 7X προσφέρει δυνατότητα φόρτισης σε οικιακή παροχή – όπως και όλα τα ηλεκτρικά μοντέλα – αλλά και σε ταχυφορτιστή.

Με φορτιστή AC 22kW, η φόρτιση 10–100% ολοκληρώνεται σε 4,5 ώρες (Core) ή 5,5 ώρες (Long Range/Performance), ενώ με φορτιστή DC 360kW, η φόρτιση 10–80% διαρκεί 13 λεπτά για το Core και 16 λεπτά για τις εκδόσεις Long Range και Performance.

Το Hyundai Ioniq 6, ένα νέο ηλεκτρικό μοντέλο με δυναμικά χαρακτηριστικά, απαιτεί μόλις 16 λεπτά για να φορτίσει από 10% μέχρι 80% την μεγάλη μπαταρία του , που μεταφράζεται σε 429,8 χλμ. Αλλά και το Kia EV6 απαιτεί 18 λεπτά για να φορτίσει την μπαταρία του από το 10-80%, χρόνοι αξιοθαύμαστοι, φανερώνοντας την επανάσταση που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στην τεχνολογία που κρύβεται κάτω από το καπό των EV μοντέλων.