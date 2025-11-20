Η Porsche παρουσίασε σήμερα τη νέα γενιά της Cayenne, που πλέον μπαίνει στην πριζα! Το νέο μοντέλο είναι το δυνατότερο μοντέλο της εταιρίας αφού στη κορυφαία έκδοση του, την Turbo, αποδίδει 1.156 ίππους με ενεργοποιημένο το Launch Control, με την ροπή να φτάνει στα 1.500 Nm.

Η Porsche Cayenne Turbo Electric, επιταχύνει από 0 στα 100 χλμ./ώρα σε 2,4 δευτερόλεπτα ενώ τα 0-250 χλμ. τα πιάνει σε 9,9 δευτερόλεπτα.

Το αυτοκίνητο επιτυγχάνει εντυπωσιακές τιμές ανάκτησης ενέργειας, φτάνοντας έως τα 600 kW, από τις υψηλότερες στον κόσμο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Η μπαταρία 113 kWh εξασφαλίζει αυτονομία έως 642 χιλιομέτρων για την Cayenne Electric και έως 623 χιλιομέτρων για την Cayenne Turbo Electric.

Η μπαταρία φορτίζει από το 10% σε 80% σε λιγότερο από 16 λεπτά, ενώ σε μόλις 10 λεπτά το αυτοκίνητο μπορεί να ανακτήσει έως και 325 χιλιόμετρα αυτονομίας ενώ προσφέρει και σύστημα επαγωγικής φόρτισης.