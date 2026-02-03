Τα όσα συνέβησαν στο ντέρμπι ΑΕΚ – Ολυμπιακός, το τρίτο και το… τέταρτο ημίχρονο τα σχολιάσαμε όλα φάση – φάση στην εκπομπή «Football Talk» της Δευτέρας. Επειδή όμως πολλοί κάνουν τους μετά Χριστόν προφήτες και πανηγυρίζουν χωρίς λόγο και ουσία, καλό θα είναι να σκέφτονται πριν βαρέσουν παλαμάκια.

Στο πρώτο blog για το 2026, αλλά και σε αρκετά κατά τη διάρκεια της σεζόν που διανύουμε μετά από ματς της ΑΕΚ όπου υπήρχαν ξεκάθαρα λάθη εις βάρος της, ρωτούσα αν η ΑΕΚ στηρίζει τον Λανουά και επέμενα ότι εξαιτίας όλων όσων έχουμε δει από πέρσι με τον Γάλλο αρχιδιαιτητή, πως θα έπρεπε η ΑΕΚ να άρει την εμπιστοσύνη της από το πρόσωπό του.

Το blog που προανέφερα μπορείτε να το βρείτε εδώ:

https://www.tanea.gr/2026/01/05/sports/lanoua-metagrafes-kai-ypomoni/.

Στην ουσία της κουβέντας για την άρση της εμπιστοσύνης, ακόμα και αν το έκανε αυτό η ΑΕΚ μπορεί να μην άλλαζε τίποτα, αλλά τουλάχιστον θα υπήρχε ξεκάθαρη θέση αποδοκιμασίας προς το πρόσωπό του. Αντιθέτως, η ΠΑΕ ΑΕΚ επέλεξε να τον στηρίξει και μάλιστα δημόσια (!), μέχρι το καλοκαίρι.

Παραθέτω ξανά λοιπόν τις ατάκες του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ από τη ενημέρωση που προήλθε από την ίδια την ΑΕΚ στις 30/12, μετά τη συνεδρίαση της ΕΕΠ, προκειμένου να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση για το περιεχόμενο των όσων ειπώθηκαν:

«Η ΑΕΚ σήμερα δεν θέτει θέμα Λανουά. Το καλοκαίρι που τελειώνει η θητεία του, τότε να δούμε το θέμα του αρχιδιαιτητή».

Όταν έχεις παράπονα από τη διαιτησία για το ματς στη Λάρισα

Όταν έχεις παράπονα από τη διαιτησία για το ματς με την Κηφισιά

Όταν έχεις παράπονα από τη διαιτησία για το ματς με τον Παναιτωλικό

Όταν έχεις παράπονα από τη διαιτησία για το ματς με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο

Όταν θεωρείς ότι ο Λανουά στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ ήρθε στη Νέα Φιλαδέλφεια και επιχείρησε να σου κάνει κακό και εσύ βγαίνεις δημόσια και του δίνεις στήριξη μέχρι το καλοκαίρι, δυστυχώς επιβεβαιώνεται αυτό που έγραφα σε προηγούμενα blog…

ΤΩΡΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ ΓΙΑ ΔΑΚΡΥΑ!

Πολλοί φίλοι της ΑΕΚ θα νευριάσουν, αλλά όταν άλλοι πανηγύριζαν, εγώ έγραφα ότι η ΑΕΚ δεν πρέπει σε καμία των περιπτώσεων να δώσει «άλλοθι» στον Λανουά ή να εμπιστευτεί έναν άνθρωπο που κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν πήγε να μας βγάλει όλους τρελούς.

Το έχω ξαναγράψει και θα το ξαναγράψω. Δεν με απασχολεί και δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο τάδε και τι λέει ο δείνα. Εγώ έχω τη δική μου άποψη και εμπιστεύομαι τα δικά μου μάτια. Είναι 1.000% βέβαιο πως πάντα θα βρεθούν «παραθυράκια» ώστε να δικαιολογηθούν ακόμα και τα αδικαιολόγητα. Το βλέπουμε και σήμερα.

Από εκεί και πέρα, η διοίκηση της ΠΑΕ είναι υποχρεωμένη να «προστατέψει» τα συμφέροντα της ΑΕΚ. Το πως θα το κάνει δεν είναι δική μου δουλειά. Είναι δουλειά του Μάριου Ηλιόπουλου, του Μηνά Λυσάνδρου, του Αλέξη Δέδε και του νομικού της επιτελείου.