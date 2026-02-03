Γευστικό το πιάτο που ετοίμασε ο Δημήτρης Σκαρμούτσος στην κουζίνα του «Buongiorno». Οι γίγαντες σπετζοφάι είναι ένα πιάτο που συνδυάζει τη θαλπωρή της σπιτικής κουζίνας με έντονο, μεσογειακό χαρακτήρα — ιδανικό για χειμωνιάτικο τραπέζι ή μεζέ για παρέα.

Οι γίγαντες, όπως και όλα τα όσπρια, αποτελούν σημαντικό κομμάτι της μεσογειακής διατροφής με υψηλή διατροφική αξία. Περιέχουν πολλά θρεπτικά συστατικά και προσφέρουν στον οργανισμό καλής βιολογικής αξίας πρωτεϊνες χωρίς κορεσμένα λιπαρά.

Ακολουθήστε τις οδηγίες του Δημήτρη Σκαρμούτσου και καλή σας απόλαυση.