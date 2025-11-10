Η τιμή των οσπρίων παρουσιάζει εντυπωσιακή αύξηση από το χωράφι έως το ράφι του σούπερ μάρκετ, εξαιτίας των πολλών ενδιάμεσων σταδίων και του πρόσθετου κόστους που δημιουργείται σε καθένα από αυτά.

Στην τελική τιμή περιλαμβάνονται τα έξοδα συλλογής, μεταφοράς, τυποποίησης, συσκευασίας, αποθήκευσης και διανομής, καθώς και το κέρδος των μεσαζόντων και των καταστημάτων, πέρα από την αρχική τιμή του παραγωγού.

«Η λογική εξήγηση που μπορούμε να δώσουμε είναι η αισχροκέρδεια και η κλεψιά απέναντι στον καταναλωτή», δήλωσε ο Απόστολος Ραυτόπουλος, Πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, σχολιάζοντας τις μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές.

Από την πλευρά των παραγωγών, ο Θωμάς Μάνος, Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Οσπρίων, τόνισε πως «έχουμε απορροφήσει ως παραγωγοί τις αυξήσεις των αγροτικών εφοδίων και του εργατικού κόστους, προσπαθώντας να κρατήσουμε τις τιμές των ελληνικών οσπρίων χαμηλές, ώστε να μπορούμε να πουλάμε τα προϊόντα μας. Σε αυτή την αλυσίδα από τον παραγωγό στο ράφι, οι κρίκοι έχουν σπάσει».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως «δεν μπορούμε να αναπληρώσουμε τις αρμοδιότητες των ελεγκτικών μηχανισμών. Έχουμε να πολεμήσουμε με χιλιάδες ζητήματα στην περιοχή, μεταξύ αυτών και τις ελληνοποιήσεις. Προσπαθούμε με παρεμβάσεις μας στις κεντρικές υπηρεσίες να αναδείξουμε όλα τα προβλήματα».