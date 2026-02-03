Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής κατηγορεί τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για έλλειψη μεταρρυθμιστικού αφηγήματος, μη προσφορά λύσεων στα καθημερινά προβλήματα και απουσία αυτοκριτικής για τη διαφθορά, τον πελατειασμό και την απαξίωση των θεσμών κατά τη διακυβέρνησή του.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής εξαπέλυσε σφοδρή κριτική προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή τη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ.

Όπως αναφέρει, ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να προσεγγίσει τους κεντρώους ψηφοφόρους, «χωρίς όμως μεταρρυθμιστικό αφήγημα, χωρίς λύσεις για τα προβλήματα της καθημερινότητας και χωρίς ίχνος αυτοκριτικής» για ζητήματα διαφθοράς, πελατειασμού και απαξίωσης των θεσμών.

Στην ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι ο πρωθυπουργός, με «ήρεμη αυτοπεποίθηση» όπως ανέφεραν συνεργάτες του, παρουσίασε ως «ρήξη με τις παθογένειες» αυτό που το κόμμα χαρακτηρίζει ως «πάρτι μαύρου χρήματος και διασπάθισης κοινοτικών πόρων» από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα, το κόμμα της αντιπολίτευσης κατηγορεί τον κ. Μητσοτάκη ότι μίλησε για αποκατάσταση της αξιοπιστίας των θεσμών, ενώ –όπως υποστηρίζει– έχει «εργαλειοποιήσει συστηματικά το άρθρο 86» για να εμποδίσει τη δικαιοσύνη να ερευνήσει υπουργούς του και έχει «σκηνοθετήσει πρωτοφανείς διαδικασίες στη Βουλή».

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, μια τρίτη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας θα σήμαινε συνέχιση των ανισοτήτων, αποδυνάμωση των θεσμών, σκάνδαλα, αναξιοκρατία και αδιαφάνεια. «Ο ελληνικός λαός αξίζει καλύτερα και θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή», καταλήγει η ανακοίνωση.