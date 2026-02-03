H Oρεινή Μέλισσα, ο μελισσοκόμος από την Ευρυτανία με τα εκατομμύρια views στο tiktok και τους σχεδόν 1 εκατομμύριο followers, ξέσπασε δημοσίως στο tiktok λέγοντας πως δεν αντέχει σε αυτόν τον κόσμο. Συγκεκρίμενα ανέφερε πως “Ήλπιζα να είχα γεννηθεί σε έναν καλύτερο κόσμο, σε έναν κόσμο χωρίς κακούς ανθρώπους” ξεσπώντας σε κλάματα σε ένα βίντεο που κέρδισε 1,2 εκ. views. Ο ίδιος μάλιστα σε πρωινή εκπομπή ανέφερε πως ήταν πολύ πιεσμένος αυτό το διάστημα λόγω των αρνητικών σχολίων. Μάλιστα τόνισε χαρακτηριστικά πως τον απειλούν σε σχόλια ακόμα και για την ζωή του.

Στη συνέχεια ανέφερε πως ο ίδιος έχει στεναχωρεθεί και πιεστεί τόσο πολύ που έχει σκεφτεί ακόμη και να δώσει τέλος στη ζωή του. Ακόμη τόνισε πως βίωνε και κατάθλιψη το τελευταίο χρονικό εξού και οι πολύ αρνητικές σκέψεις. Να θυμίσουμε πως η Ορεινή Μέλισσα έχει ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο από το οποίο έχουν προκύψει και πολύ φανατικό κοινό που τον στηρίζει, αλλά και haters που τον χλευάζουν σε αρκετά βίντεο του.

Φαίνεται πως η κριτική πολλές φορές μπορεί να επηρεάζει αρκετά τον κόσμο των social ενώ ο ίδιος βγήκε και τοποθετήθηκε και για το γιατί επέλεξε να κάνει ένα τέτοιο βίντεο όπου έκλαιγε, παραδεχόμενος πως γνώριζε ότι θα έκανε views αλλά το έκανε και για τον κόσμο που δυσκολεύεται επίσης εκεί έξω.