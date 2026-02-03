Από την προηγούμενη εβδομάδα έχει ξεκινήσει μια συζήτηση που δεν θα έπρεπε να ανοίξει δημοσίως από την στιγμή που αφορά κάτι προσωπικό. Η Ελένη Βουλγαράκη , η γνωστή παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός η οποία πλέον ζει στην Ελλάδα αλλά και την Πορτογαλία λόγω της μεταγραφής του συντρόφου της, αποχώρησε από την ραδιοφωνική της εκπομπή λόγω περιορισμένου χρόνου, καθώς το ραδιόφωνο θέλει καθημερινή παρουσία. Κάτι τέτοιο την δυσκόλευε λόγω των πτήσεων και μετά από 6 χρόνια στον Music 89,2, αποφάσισε να αποχωρήσει, κάτι που στήριξαν και οι συνεργάτες της.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα αρκετοί να κρίνουν την επιλογή της, σχολιάζοντας το γεγονός ότι έκανε μερικές υποχωρήσεις επαγγελματικά για να είναι κοντά στον σύντροφο της. Μάλιστα ακούστηκαν μερικές ακραίες απόψεις με αποτέλεσμα η ίδια να βγει και να τοποθετηθεί μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και στην συνέχεια να την υποστηρίξουν και αρκετοί συνάδελφοι δημόσια.

Μια άβολη συνθήκη, καθώς αναγκάστηκε να τοποθετηθεί για την προσωπική της ζωή και το πλάνο που έχουν σαν ζευγάρι και όχι για τα επαγγελματικά της.

Αυτά είναι καλό να μην γίνονται.