Με sold out βραδιές ξεκίνησαν οι παραστάσεις που υπογράφουν οι Γιάννης Χουβαρδάς και Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης στην Κεντρική Σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.

Πρόκειται για τον «Ιβάνοφ» του Άντον Τσέχοφ σε σκηνοθεσία Γ. Χουβαρδά με πρωταγωνιστή τον Αργύρη Ξάφη και το νεοελληνικό έργο του Βασίλη Κατσικονούρη «Ο φονιάς, έγκλημα και αθώωση» σε σκηνοθεσία Π. Δαδακαρίδη με πρωταγωνιστή τον Μιχάλη Σαράντη, τα οποία συνεχίζονται με μεγάλη ανταπόκριση, καθημερινά σε εναλλασσόμενο ρεπερτόριο.

Στον «Ιβάνοφ» ερμηνεύουν επίσης οι: Γιάννης Νταλιάνης, Μαρία Σκουλά, Νίκος Χατζόπουλος, Κατερίνα Λυπηρίδου, Αλεξάνδρα Καζάζου, Πηνελόπη Τσιλίκα, Χάρης Φραγκούλης, Θανάσης Δόβρης, Νικόλας Χανακούλας, Ευάγγελος Βογιατζής, ενώ ο Blaine Reininger των Tuxedo Moon ερμηνεύει ζωντανά τη μουσική και τα τραγούδια της παράστασης.

Στον «Φονιά» εμφανίζονται οι: Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Φώτης Θωμαϊδης, Φωτεινή Ντεμίρη, Γεωργία Συφιανού, Στέργιος Αντούλας, Γιώργος Παράσχος, Γιώργος Λάμπρης, Γιώργος Ζαφειρόπουλος, Πάνος Βαβάμης, Αναΐς Έλληνα.