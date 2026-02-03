Δημοφιλή
- 1
Κληρονομιά χωρίς διαθήκη: Ποιος έχει δικαιώμα στην περιουσία του θανόντος - Πότε το Δημόσιο τα παίρνει όλα
- 2
Συντάξεις Μαρτίου: Θα μπλοκάρει η αργία της Καθαράς Δευτέρας τις πληρωμές;
- 3
Επιπλέον σύνταξη για συνταξιούχους: Μην χάσετε αυτή τη μοναδική ευκαιρία!
- 4
Εφορία: Ανοίγουν χιλιάδες φάκελοι μεταβιβάσεων ακινήτων - Ποιες υποθέσεις βρίσκονται στο «στόχαστρο»
- 5
Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: «Το θύμα γνώριζε τους δράστες»ι λέει η μητέρα του
- 6
Μέταλλο από άλλο πλανήτη ανακαλύφθηκε σε αρχαίο θησαυρό της Ιβηρικής Χερσονήσου
- 7
Δύο δολοφονίες στην ίδια οικογένεια στη Νέα Πέραμο – Στο φως η τραγική υπόθεση του θείου του 27χρονου
- 8
Στον αφρό οι Belh@rra, στον βυθό οι «Μπλε Φάλαινες»α ισραηλινά υποβρύχια που θέλει η Αθήνα
- 9
Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: Μυστήριο με το κίνητρο των δραστών - Στο Ανθρωποκτονιών η σύντροφός του
- 10
Αυξήσεις μισθών στο Πολεμικό Ναυτικό: Αναλυτικά παραδείγματα ανά βαθμό
Έκκληση από το Παλαιοβιβλιοπωλείο των Αστέγων για να διασωθούν 80.000 βιβλία
Αγωνιώδη έκκληση για να σωθούν 80.000 βιβλία και να μην καταλήξουν στην ανακύκλωση, απευθύνει το Παλαιοβιβλιοπωλείο των Αστέγων. Πρόκειται για βιβλία- προσφορά αγάπης από ανθρώπους που θέλησαν να βοηθήσουν τον Λεωνίδα Κουρσουμή, έναν άστεγο των Αθηνών, ο οποίος στα 67 του χρόνια αποφάσισε να διεκδικήσει ξανά το δικαίωμα στη ζωή. Μαζί με άλλους δύο αστέγους […]
«Ο Καποδίστριας παίρνει τη θέση του Εθνάρχη»: O Σμαραγδής για την ταινία του και την τιμητική εκδήλωση του δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης
Η σημερινή ημέρα έχει ιδιαίτερο ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα για τον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, καθώς η πόλη τιμά τον πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, αποδίδοντας φόρο τιμής στη μνήμη και την προσφορά του στο έθνος. Σε τελετή με λαμπρότητα και συγκίνηση, παρουσία πλήθους πολιτών, εκπροσώπων της ομογένειας και απογόνων του Καποδίστρια, πραγματοποιήθηκαν τα […]
Ο Σεθ Ρόγκεν θρηνεί για την Κάθριν Ο’ Χάρα – «Είμαστε όλοι τυχεροί που ζήσαμε σε έναν κόσμο με εκείνη μέσα»
Ο Σεθ Ρόγκεν εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον χαμό της Κάθριν Ο’ Χάρα, αποχαιρετώντας την με μια συγκινητική δημόσια ανάρτηση. Σε αυτήν χαρακτήρισε τη συνεργασία τους στη σειρά «The Studio» ως μεγάλη τιμή και καθοριστική στιγμή στην προσωπική του πορεία. Ο 43χρονος ηθοποιός και δημιουργός της παραγωγής του Apple TV+ δημοσίευσε φωτογραφία της […]
Ανοίγει το Τριώδιο: Πότε είναι Τσικνοπέμπτη και Καθαρά Δευτέρα
Η Ελλάδα ετοιμάζεται να ζήσει την πιο κεφάτη και χρωματιστή περίοδο του χειμώνα: τις Απόκριες 2026. Από την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, με την εορτή του Τελώνου και Φαρισαίου, ξεκινά επισήμως η αποκριάτικη περίοδος, γεμάτη καρναβαλικές εκδηλώσεις, παραδοσιακά έθιμα και γλέντι σε όλη τη χώρα, μέχρι την Καθαρά Δευτέρα που σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής. Η Τσικνοπέμπτη θα εορταστεί στις […]
Έρχεται! Ο Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας στην Ύδρα
Ο Μπραντ Πιτ αναμένεται να βρεθεί σύντομα στην Ελλάδα, καθώς το νησί της Ύδρας ετοιμάζεται να υποδεχθεί τα γυρίσματα της πολυαναμενόμενης ταινίας The Riders. Η ειδυλλιακή Ύδρα θα αποτελέσει το σκηνικό μιας ακόμη μεγάλης διεθνούς παραγωγής. Σύμφωνα με δηλώσεις του δημάρχου Ύδρας, Γιώργου Κουκουδάκη, σε ελληνική πρωινή εκπομπή την Πέμπτη, τα γυρίσματα της ταινίας θα […]