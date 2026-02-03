Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι Δήμοι Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας και Ανδρίτσαινας-Κρεστένων λόγω επικίνδυνης ανόδου της στάθμης του ποταμού Αλφειού, σύμφωνα με έγγραφο της Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται από το μεσημέρι της Δευτέρας (2/2) οι Δήμοι Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας και Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, ύστερα από προειδοποίηση της Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας για επικίνδυνη άνοδο της στάθμης του ποταμού Αλφειού.

Η ανησυχία επικεντρώνεται στα νερά που κατεβαίνουν από την Αρκαδία, καθώς ο ποταμός έχει αρχίσει να «φουσκώνει» από τα ανάντη, με ιδιαίτερη επιβάρυνση στο τμήμα από τον Λάδωνα και κάτω. Το απόγευμα, κλιμάκιο της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου πραγματοποίησε αυτοψία στη γέφυρα του Αλφειού, κοντά στον οικισμό των Ρομά, προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση και να προχωρήσει σε προληπτικές ενέργειες για την αποφυγή υπερχείλισης.

Η προϊσταμένη της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου, Κική Διονυσοπούλου, δήλωσε στο ilialive.gr ότι έγινε άμεση παρέμβαση ώστε τα νερά να παραμείνουν εντός της κοίτης του ποταμού. «Κάναμε μία μικρή παρέμβαση έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι μέχρι το πρωί δεν θα περάσει το ποτάμι, δεν θα μπει μέσα στα αυλάκια για να πλημμυρίσει την περιοχή. Αύριο θα αποφασίσουμε για περαιτέρω ενέργειες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως πρόσθεσε, η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί, καθώς υπάρχουν προβλέψεις για νέα έντονα καιρικά φαινόμενα την Πέμπτη. «Αύριο θα ελέγξουμε και πάλι την κατάσταση και θα αποφασίσουμε πώς θα λειτουργήσουμε, καθώς περιμένουμε νέα φαινόμενα», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι οι όμοροι δήμοι παραμένουν σε επιφυλακή.

Η εμπειρία του παρελθόντος, και ειδικότερα τα σοβαρά προβλήματα που είχαν καταγραφεί το 2012, εντείνει την ανησυχία των αρμόδιων υπηρεσιών. «Επειδή το φοβόμαστε, καθώς το έχουμε ξαναζήσει, λάβαμε προσωρινά μέτρα για να μπορέσουμε να προλάβουμε μία πιθανή άσχημη εξέλιξη. Κάναμε μια παρέμβαση στην άκρη στο ποτάμι για να μην περάσουν τα νερά στους τάφρους», εξήγησε η κ. Διονυσοπούλου.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν, ενώ οι αποφάσεις για πρόσθετα μέτρα θα ληφθούν ανάλογα με την εξέλιξη της στάθμης του Αλφειού και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, με στόχο την προστασία των περιοχών γύρω από το ποτάμι.