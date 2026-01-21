Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες που κατέγραψε ο φακός του Orange Press Agency από το ρέμα του Ποδονίφτη, καθώς η κακοκαιρία που πλήττει το λεκανοπέδιο είχε ως αποτέλεσμα να «φουσκώσουν» τα νερά του χειμάρρου. Το βίντεο αποτυπώνει την ορμή του νερού λίγο πριν αυτό καταλήξει στον Κηφισό, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ρέματος σε συνθήκες έντονης βροχόπτωσης.

​Ο Ποδονίφτης είναι ένας ιστορικός χείμαρρος της Αττικής με αφετηρία τις νοτιοδυτικές πηγές του Πεντελικού Όρους. Η διαδρομή του είναι μεγάλη: κατέρχεται από το Πάτημα Χαλανδρίου και τη Φιλοθέη, συμβάλλει με το Ρέμα Πολυδρόσου και διασχίζει πυκνοκατοικημένες περιοχές όπως η Καλογρέζα, η Νέα Ιωνία και η Νέα Φιλαδέλφεια, αποτελώντας μάλιστα φυσικό σύνορο μεταξύ των Δήμων Αθηναίων και Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας.

​Αν και μεγάλο τμήμα του ρέματος έχει πλέον καλυφθεί και υπογειοποιηθεί λόγω της οικιστικής ανάπτυξης, ο Ποδονίφτης διατηρεί ακόμα την «άγρια» ομορφιά του σε συγκεκριμένα σημεία που παραμένουν ανοιχτά, όπως στην Πεντέλη, τη Φιλοθέη, αλλά και στο τμήμα μήκους 770 μέτρων στον Δήμο Αθηναίων (από την οδό Εράτωνος έως την οδό Χαλκίδος).

​Σήμερα, λειτουργώντας ως βασικός αγωγός εκτόνωσης, ο Ποδονίφτης συγκεντρώνει τα βρόχινα ύδατα μαζί με ρέματα από τις Αχαρνές, οδηγώντας τα στον Κηφισό ποταμό.

Κακοκαιρία: Δύσκολες οι επόμενες ώρες, πότε αναμένονται τα έντονα φαινόμενα – Φούσκωσαν ποτάμια και ρέματα στην Αττική

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα και σήμερα Τετάρτη (21.1), με ισχυρές βροχές, έντονη χιονόπτωση και θυελλώδεις ανέμους στα πελάγη, ενώ σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), τα φαινόμενα θα συνεχιστούν έως το μεσημέρι της Πέμπτης.

Η ΕΜΥ προειδοποιεί ότι οι βροχές, οι χιονοπτώσεις και οι άνεμοι που φτάνουν έως και τα 9 μποφόρ θα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνοι στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο μέχρι το απόγευμα. Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται επίσης στην Αττική, τη Βοιωτία και την Εύβοια έως το βράδυ. Πρόσκαιρη επιδείνωση προβλέπεται στις Σποράδες το απόγευμα, ενώ τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη. Παράλληλα, εστάλησαν προειδοποιητικά μηνύματα του 112 σε κατοίκους της Αττικής, της Βοιωτίας και της Εύβοιας, με σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων και αυξημένη προσοχή.

Στην Αττική παρά τις προειδοποιήσεις η εξέλιξη της κακοκαιρίας από το πρωί της Τετάρτης ήταν ήπια, καθώς όπως επεσήμανε ο μετεωρολόγος του MEGA, Γιάννης Καλλιάνος, μιλώντας το απόγευμα της Τετάρτης στην εκπομπή Live News, η κακοκαιρία στην Αττική δεν έχει κάνει ακόμα αισθητή την παρουσία της, με όλες τις προβλέψεις να αναφέρουν, πως θα «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες και ο όγκος νερού που θα πέσει, θα είναι πολύ μεγάλος.