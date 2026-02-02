Οι ισχυρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών προκάλεσαν την υπερχείλιση του ποταμού Πηνειού έξω από την Λάρισα, συγκεκριμένα στο τμήμα από την Πηνειάδα έως το Κουτσόχερο.

Αποτέλεσμα ήταν να πλημμυρίσουν και αρκετές εκτάσεις με αγροτικές καλλιέργειες.

Σοβαρά προβλήματα στον Αγιόκαμπο

Στον Αγιόκαμπο η θάλασσα βγήκε στη στεριά αφήνοντας πίσω της εικόνες εκτεταμένων καταστροφών. Ορμητικά νερά, φερτά υλικά και σκουπίδια σκέπασαν την ακτογραμμή, μεταμορφώνοντας το τοπίο και προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε δρόμους και υποδομές.

Από τον Αγιόκαμπο έως τη Βελίκα, παραθαλάσσιοι δρόμοι βρίσκονται σε κακή κατάσταση, εκτάσεις έχουν πλημμυρίσει και συσσωρευμένα νερά καταγράφονται ακόμη και σε κεντρικούς άξονες από τη Λάρισα προς τα παράλια.

Δήμαρχος Αγιάς: «Το νερό που έπεσε στην Ποταμια είναι απίστευτο, ίσως περισσότερο κι από τον Daniel»

Στο έλεος της κακοκαιρίας βρέθηκαν τα παράλια του Δήμου Αγιάς, με ισχυρότατες βροχοπτώσεις αλλά και θυελλώδεις ανέμους.

Ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Αντώνης Γκουντάρας μιλώντας στο onlarissa.gr υπογράμμισε ότι: «Το νερό που έπεσε στην Ποταμια είναι απίστευτο, ίσως περισσότερο κι από τον Daniel.»

Ο καιρός σήμερα Δευτέρα (2/2/26)

Α. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας (02-02-26).

β. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (02-02-26).

γ. Στη νότια Εύβοια και τις βόρειες Κυκλάδες πρόσκαιρα έως τις πρώτες ώρες της Δευτέρας (02-02-26).

Β. Κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας (02-02-26).