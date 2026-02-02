Ο Punxsutawney Phil προέβλεψε έξι επιπλέον εβδομάδες χειμώνα κατά την ετήσια τελετή της «Ημέρας της Μαρμότας» στην Πενσιλβάνια.

Ο Punxsutawney Phil, η διάσημη μαρμότα των Ηνωμένων Πολιτειών, προέβλεψε ακόμη έξι εβδομάδες χειμώνα, επαναλαμβάνοντας το γνωστό τελετουργικό της «Ημέρας της Μαρμότας» που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (2/2) στην Πενσιλβάνια.

Σύμφωνα με το έθιμο, ο Φιλ φέρεται να είδε τη σκιά του κατά τη διάρκεια της ετήσιας τελετής που διοργανώνει ο Σύλλογος Punxsutawney Groundhog Club στο Gobblers Knob της δυτικής Πενσιλβάνια. Η παράδοση θέλει, ότι όταν η μαρμότα δει τη σκιά της, ο χειμώνας θα συνεχιστεί για ακόμη έξι εβδομάδες. Πρόκειται για την πέμπτη φορά μέσα σε έξι χρόνια που οι φροντιστές του Φιλ ανακοινώνουν παράταση του χειμώνα αντί για πρόωρη άνοιξη, ενισχύοντας τη φήμη του μικρού ζώου ως «προφήτη του καιρού».

Παρά τις πολικές θερμοκρασίες, περίπου 30.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν την πρόβλεψη του Φιλ, στο πλαίσιο των εορτασμών για την 140ή επέτειο της Ημέρας της Μαρμότας, σύμφωνα με το πρακτορείο Getty Images.

Η πρώτη επίσημη γιορτή της Ημέρας της Μαρμότας πραγματοποιήθηκε το 1887, καθιερώνοντας μια παράδοση που εξακολουθεί να προσελκύει πλήθη και να αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της αμερικανικής λαογραφίας.