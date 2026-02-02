Ο δήμαρχος Μήλου, Μανώλης Μικέλης, εξέφρασε ανησυχία για την έκδοση οικοδομικών αδειών για μεγάλα ξενοδοχεία, συμπεριλαμβανομένου του Σαρακίνικου, επισημαίνοντας την ανάγκη προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού.

Όλες οι εργασίες ανέγερσης έχουν διακοπεί και ο δήμος έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) για να διαφυλάξει τον χώρο.

Η προσφυγή στο ΣτΕ έγινε μετά από προσπάθειες ελέγχου των αδειών από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την απουσία αποτελεσματικών απαντήσεων από αυτές, ενώ έχουν επίσης ενημερωθεί το Υπουργείο και άλλες αρμόδιες αρχές.

Με αφορμή τις οικοδομικές άδειες για την ανέγερση μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων στη Μήλο, μεταξύ των οποίων και στο Σαρακίνικο, ο δήμαρχος του νησιού, Μανώλης Μικέλης, μίλησε στην ΕΡΤnews, αναφερόμενος στις ενέργειες του δήμου και στις ανησυχίες για την προστασία του φυσικού τοπίου.

«Το νησί μας είναι σε μία τροχιά ανάπτυξης και σίγουρα χρειάζεται προδιαγραφές, αλλά κάποια σημεία, που είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά, για τα οποία έρχονται από την άλλη άκρη του κόσμου για να τα δουν, πρέπει να μείνουν ανέγγιχτα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος. Ο Μανώλης Μικέλης επισήμανε ότι «αυτή τη στιγμή έχουν σταματήσει όλες οι εργασίες, έχουμε προσφύγει στο ΣτΕ και προσπαθούμε να διαφυλάξουμε τον χώρο και ό,τι προλαβαίνουμε».

Όπως εξήγησε, ο δήμος ξεκίνησε καλώντας τις αρμόδιες υπηρεσίες για ελέγχους, καθώς «δεν πας κατευθείαν στο ΣτΕ». Αφού διαπιστώθηκε πως δεν υπήρξε αποτέλεσμα, ακολούθησε η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στο αρμόδιο υπουργείο.

Οι παθογένειες του συστήματος και οι αδειοδοτήσεις

Αναφερόμενος στο θεσμικό πλαίσιο, ο δήμαρχος τόνισε ότι «οι παθογένειες που ακολουθούν όλες τις κυβερνήσεις, όλα τα χρόνια, έχουν και κάποια παραθυράκια». Μέσα από αυτά, όπως είπε, εκδίδονται ορισμένες αδειοδοτήσεις, με τον δήμο να προσπαθεί εκ των υστέρων να εντοπίσει νομικές οδούς για να προστατεύσει τις ευαίσθητες περιοχές της Μήλου. Παράλληλα, σημείωσε ότι «οι εταιρείες που χτίζουν κινούνται πάρα πολύ γρήγορα» και πως «δυστυχώς είχαν παρθεί όλες οι αδειοδοτήσεις, τις είχαν υπογράψει όλες οι υπηρεσίες».

Ανάγκη για χωροταξικό σχεδιασμό

Ο δήμαρχος αποκάλυψε, ότι έχουν ήδη εκδοθεί οκτώ ακόμη άδειες για μικρότερες ξενοδοχειακές μονάδες, από αυτές στο Σαρακήνικο και τον Μύτακα. «Γι’ αυτό ζητήσαμε μια Υπουργική Απόφαση, ώστε να σταματήσει οποιαδήποτε άδεια, μέχρι να ολοκληρωθεί ο χωροταξικός σχεδιασμός της Μήλου» ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι ο σχεδιασμός έχει εκπονηθεί από τον δήμο, αλλά δεν εγκρίθηκε ακόμη από το υπουργείο και πλέον έχει ανατεθεί σε ιδιωτική εταιρεία.

Κλείνοντας, ο Μανώλης Μικέλης υπογράμμισε πως «υπολογίζεται ότι το 2027 η Μήλος θα έχει 1.000 πισίνες», γεγονός που, όπως άφησε να εννοηθεί, καταδεικνύει την ανάγκη για αυστηρότερο έλεγχο και βιώσιμη ανάπτυξη στο νησί.