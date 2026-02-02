Σημαντικές αυξήσεις στις τιμές βασικών θαλασσινών καταγράφονται μέσα στον Ιανουάριο του 2026, με ορισμένα προϊόντα να παρουσιάζουν ανατιμήσεις που φτάνουν έως και το 15%, μέσα σε λίγες μόλις ημέρες.

Νέες ανατιμήσεις σε θαλασσινά προϊόντα καταγράφονται στην αγορά μέσα στον Ιανουάριο του 2026, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κόστος για καταναλωτές και επαγγελματίες.

Όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία, μέσα σε διάστημα περίπου δύο εβδομάδων σημειώνονται αυξήσεις στις τιμές προϊόντων όπως το χταπόδι, τα θράψαλα και τα καλαμάρια, με τις μεγαλύτερες μεταβολές να εντοπίζονται στα καθαρισμένα προϊόντα.

Οι ανατιμήσεις κυμαίνονται από 3% έως και 15%, γεγονός που αποτυπώνει τις πιέσεις που συνεχίζει να δέχεται η αγορά τροφίμων.

Αυξήσεις τιμών (Ιανουάριος 2026)

4 Ιανουαρίου 2026

Τιμή τεμαχίου: 5,15 €

Τιμή ανά κιλό: 6,06 €

30 Ιανουαρίου 2026

Τιμή τεμαχίου: 5,80 €

Τιμή ανά κιλό: 6,82 €

Αύξηση: +12,5% ή +0,76 €

Χταπόδι Νο6 – Νο7

14 Ιανουαρίου 2026

Τιμή ανά κιλό: 18,80 €

30 Ιανουαρίου 2026

Τιμή ανά κιλό: 19,40 €

Αύξηση: +3,2% ή +0,60 €

Θράψαλα καθαρισμένα

14 Ιανουαρίου 2026

Τιμή ανά κιλό: 5,40 €

30 Ιανουαρίου 2026

Τιμή ανά κιλό: 6,25 €

Αύξηση: +15,7% ή +0,85 €

Καλαμάρια ολόκληρα καθαρισμένα (630 g)

14 – 30 Ιανουαρίου 2026

Από 6,15 € σε 6,75 €

Αύξηση: +10% ή +0,60 €

Χταπόδι εισαγωγής

14 – 30 Ιανουαρίου 2026

Από 18,80 € σε 19,40 €

Αύξηση: +3,2% ή +0,60 €

Διαβάστε ακόμα: Η διατροφή της Σαρακοστής και τα οφέλη για την υγεία