Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) υλοποιεί νέο πρόγραμμα με προϋπολογισμό 101,8 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία 10.000 θέσεων εργασίας, κυρίως για ανέργες γυναίκες και μητέρες ανηλίκων έως 15 ετών.

Στην πρώτη εβδομάδα εφαρμογής, εργοδότες έχουν υποβάλει αιτήματα για την πρόσληψη 4.200 γυναικών, καλύπτοντας σχεδόν το 40% του στόχου του προγράμματος.

Το πρόγραμμα προβλέπει 5.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης και 5.000 μερικής, δίνοντας ευέλικτες μορφές απασχόλησης για γυναίκες με οικογενειακές υποχρεώσεις, ενώ η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες με δυνατότητα παράτασης τριών μηνών.

Μέσα στην πρώτη εβδομάδα εφαρμογής του προγράμματος, που ξεκίνησε την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, εργοδότες υπέβαλαν αιτήματα για την πρόσληψη 4.200 γυναικών, καλύπτοντας σχεδόν το 40% του συνολικού στόχου. Η δράση αφορά την επιχορήγηση επιχειρήσεων για τη δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τη ΔΥΠΑ, με συνολικό προϋπολογισμό 101,8 εκατ. ευρώ.

Στόχος είναι η ουσιαστική ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και η διευκόλυνση της ισορροπίας μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των μητέρων στη σημερινή αγορά εργασίας.

Ευέλικτες μορφές εργασίας και διάρκεια επιχορήγησης

Από τις 10.000 νέες θέσεις, οι 5.000 αφορούν πλήρη απασχόληση και οι υπόλοιπες 5.000 μερική, προσφέροντας ευελιξία σε γυναίκες με οικογενειακές υποχρεώσεις. Δικαιούχοι της επιχορήγησης είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργοδότες με τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα μήνες, με δυνατότητα παράτασης για τρεις επιπλέον μήνες, κατόπιν σχετικής αίτησης.

Ποσοστά και όρια επιχορήγησης

Το ύψος της επιχορήγησης διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία των ωφελουμένων. Για άνεργες γυναίκες εγγεγραμμένες έως 12 μήνες στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, καλύπτεται το 70% του μηνιαίου κόστους, με ανώτατο όριο τα 879,20 ευρώ.

Για μακροχρόνια άνεργες και μητέρες ανήλικων τέκνων έως 15 ετών, το ποσοστό ανεβαίνει στο 80%, με ανώτατο μηνιαίο όριο τα 1.004,80 ευρώ. Στη μερική απασχόληση, η επιχορήγηση ανέρχεται επίσης στο 80% του συνολικού κόστους, με ανώτατο όριο τα 680 ευρώ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής και διαδικασία αίτησης

Ωφελούμενες είναι άνεργες γυναίκες ηλικίας 18 ετών και άνω, εγγεγραμμένες στο ψηφιακό μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ, καθώς και μητέρες ανήλικων παιδιών έως 15 ετών. Κατά την υπόδειξή τους πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Η επιχορήγηση καλύπτει το σύνολο του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, συμπεριλαμβανομένων των μεικτών αποδοχών, εργοδοτικών εισφορών και επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon.