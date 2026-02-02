Πλήρως ανασχεδιασμένη, η νέα, 6η γενιά του Renault Clio είναι πάνω απ’ όλα εντυπωσιακή, διαθέτοντας ένα εντελώς νέο και ξεχωριστό στυλ που αντανακλά τη σύγχρονη προσέγγιση της μάρκας στον τομέα του design και της τεχνολογίας.

Με πάνω από 35 χρόνια ιστορίας, το Clio ήταν ανέκαθεν το σημείο αναφοράς στην κατηγορία του στην Ευρώπη, διατηρώντας ταυτόχρονα και τον τίτλο του best seller για τη Renault και στις πέντε προηγούμενες γενιές του. Το πρώτο μοντέλο, που κυκλοφόρησε το 1990.

Το ταμπλό διαθέτει μία διπλή οθόνη σχήματος V 10,1 ιντσών (ανάλογα την έκδοση), με την κεντρική οθόνη να είναι προσανατολισμένη προς τον οδηγό. Το μικρής διαμέτρου τιμόνι προέρχεται από μοντέλα μεγαλύτερης κατηγορίας, ενώ ο αριθμός των στροφών από τέρμα σε τέρμα έχει μειωθεί σε 2,6 (από 3,3), γεγονός που εξασφαλίζει στον οδηγό μια πιο σπορτίφ εμπειρία οδήγησης. Το τιμόνι ενσωματώνει, επίσης, το πλήκτρο Multi-Sense που παρέχει στον οδηγό τη δυνατότητα επιλογής προγραμμάτων οδήγησης.

Η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ φτάνει τα 391 λίτρα (ανάλογα την έκδοση), ενώ αυτό είναι εύκολα προσβάσιμο χάρη στο χαμηλότερο (κατά 40χλστ. σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση) κατώφλι φόρτωσης.

Στην έκδοση Esprit Alpine, το νέο Renault Clio αποτελείται από 33.7% υλικά χαμηλής περιβαλλοντικής επιβάρυνσης (ανακυκλωμένα υλικά: 24%, + τμήματα από απορρίμματα).

Tο νέο Clio διατίθεται με δύο κινητήρια σύνολα, το βενζινοκίνητο 1,2 λίτρων με 115 άλογα και το νέας γενιάς πλήρως υβριδικό 160 ίππων, καθώς η έκδοση διπλού καυσίμου (υγραέριο/βενζίνη) θα έρθει στη χώρα μας τον Μάιο ή Ιούνιο.

Το νέο Clio της Renault είναι άμεσα διαθέσιμο στην ελληνική αγορά με τιμές από 20.900 ευρώ (τιμή με την ισχύουσα προωθητική ενέργεια λανσαρίσματος των 500 ευρώ), ενώ πλαισιώνεται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση και 5 χρόνια δωρεάν οδικής βοήθειας.