Δεκαπέντε εργαζόμενοι στα ορυχεία της ουκρανικής εταιρείας DTEK σκοτώθηκαν από πλήγμα ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε λεωφορείο στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ.

Το λεωφορείο μετέφερε εργαζόμενους από μεταλλευτικές εγκαταστάσεις, γεγονός που ενισχύει τις καταγγελίες περί στοχοποίησης μη στρατιωτικών υποδομών και προσωπικού.

Η επίθεση συνέβη λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τη διεξαγωγή δεύτερου γύρου τριμερών συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας με διαμεσολάβηση των ΗΠΑ.

Δεκαπέντε εργαζόμενοι της ουκρανικής ενεργειακής εταιρείας DTEK σκοτώθηκαν όταν ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε λεωφορείο στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, το λεωφορείο μετέφερε προσωπικό από μεταλλευτικές εγκαταστάσεις. Το περιστατικό εντάσσεται στις καταγγελίες του Κιέβου περί στοχοποίησης μη στρατιωτικών υποδομών και εργαζομένων.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να διεξαχθεί δεύτερος γύρος τριμερών συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Η εταιρεία DTEK ανέφερε σε ανακοίνωσή της πως οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν «μαζική τρομοκρατική επίθεση» σε ορυχείο της εταιρείας στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι όλα τα θύματα ήταν εργαζόμενοι που επέστρεφαν από τη βάρδιά τους.

«Σήμερα, ο εχθρός πραγματοποίησε μια κυνική και στοχευμένη επίθεση εναντίον εργαζομένων του ενεργειακού τομέα στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ», έγραψε στην εφαρμογή Telegram ο υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας Ντένις Σμίχαλ.

Αξιωματούχοι ανέφεραν επίσης ότι αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσικό πλήγμα εναντίον μαιευτηρίου, ενώ η αστυνομία γνωστοποίησε ότι η επίθεση στο λεωφορείο σημειώθηκε στην πόλη Τερένιβκα. Πλάνα της Κρατικής Υπηρεσίας Εκτάκτων Αναγκών δείχνουν ένα απανθρακωμένο λεωφορείο με σπασμένα τζάμια, εκτός οδοστρώματος.

Νωρίτερα την Κυριακή, περιφερειακοί αξιωματούχοι είχαν ανακοινώσει ότι τουλάχιστον εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα σε μαιευτήριο και σε κατοικημένο κτίριο στη Ζαπορίζια.

Τα σημερινά πλήγματα ήρθαν λίγο μετά τις δηλώσεις του Ζελένσκι, ο οποίος κατηγόρησε τη Ρωσία ότι συνεχίζει να στοχεύει κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και γραμμές εφοδιασμού, παρά τη δέσμευσή της να σταματήσει τις επιθέσεις έως την 1η Φεβρουαρίου.

Νέα τριμερής συνάντηση στο Αμπού Ντάμπι

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Κίεβο, τη Μόσχα και την Ουάσιγκτον, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, θα επαναληφθούν στις 4 Φεβρουαρίου στο Αμπού Ντάμπι, όπως ανακοίνωσε ο Ζελένσκι.

«Οι ημερομηνίες των προσεχών τριμερών συναντήσεων έχουν καθορισθεί: στις 4 και 5 Φεβρουαρίου στο Αμπού Ντάμπι», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στο Χ, προσθέτοντας ότι «η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια συζήτηση εις βάθος και ελπίζουμε ότι το αποτέλεσμα θα μας φέρει πιο κοντά σε ένα πραγματικό τέλος του πολέμου».

Το Σάββατο, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι το Κίεβο προετοιμάζεται για συναντήσεις «την ερχόμενη εβδομάδα», ενώ αρχικά μια συνάντηση προβλεπόταν να διεξαχθεί την Κυριακή στο Αμπού Ντάμπι.

Στις 23 και 24 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων στο Αμπού Ντάμπι, παρουσία Ουκρανών, Ρώσων και Αμερικανών εκπροσώπων. Ήταν οι πρώτες γνωστές απευθείας συνομιλίες μεταξύ των τριών πλευρών σχετικά με το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου.

Παράλληλα, ο απεσταλμένος του Κρεμλίνου για οικονομικά θέματα, Κίριλ Ντμίτριεφ, συναντήθηκε στη Φλόριντα με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και τον Τζάρεντ Κούσνερ. Η συνάντηση χαρακτηρίστηκε «εποικοδομητική» από τις δύο πλευρές, χωρίς να δοθούν λεπτομέρειες.

Οι συνομιλίες για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης στον πόλεμο που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022 παραμένουν εξαιρετικά δύσκολες, καθώς προσκρούουν κυρίως στο ζήτημα των εδαφών.

Η Ρωσία απαιτεί την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από περιοχές της περιφέρειας Ντονέτσκ που εξακολουθούν να ελέγχονται από το Κίεβο.

Το Κρεμλίνο είχε δηλώσει την Παρασκευή ότι αναστέλλει τα πλήγματά του στην πόλη του Κιέβου έως την 1η Φεβρουαρίου, έπειτα από αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να «δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων».