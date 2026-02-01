Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε σήμερα ότι οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση κατά της χώρας του θα πυροδοτούσε “έναν περιφερειακό πόλεμο”, τη στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να προσφύγει στη βία κατά της Τεχεράνης.

“Οι Αμερικανοί οφείλουν να ξέρουν ότι αν ξεκινήσουν έναν πόλεμο, αυτή τη φορά θα είναι ένας περιφερειακός πόλεμος”, σημείωσε ο Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις στο Ιράν, σύμφωνα με τις δηλώσεις του που επικαλέστηκε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Τραμπ: Το Ιράν μιλάει μαζί μας, θα δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι

Ο Αλί Λαριτζανί, γραμματέας του ανώτατου οργάνου ασφαλείας του Ιράν, έκανε σήμερα λόγο για «πρόοδο» στην προσπάθεια για «διαπραγματεύσεις» με τις ΗΠΑ. Ωστόσο, την ίδια ώρα η Ουάσιγκτον συνεχίζει να μην αποκλείει την επιλογή στρατιωτικής δράσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Σε αντίθεση με την πολεμική προπαγάνδα που δημιουργείται τεχνητά από μέσα ενημέρωσης, η δημιουργία ενός πλαισίου για διαπραγματεύσεις προχωρά», έγραψε ο Αλί Λαριτζανί στα περσικά στο X, μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, στη Μόσχα.

Το Ιράν «μιλάει μαζί μας και θα δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι», δήλωσε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Fox News, επαναλαμβάνοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν πολλά πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι το Ιράν θέλει να «καταλήξει σε συμφωνία» για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Και πρόσθεσε ότι έχει δώσει τελεσίγραφο στο Ιράν. Ωστόσο, δεν διευκρίνισε τι είναι το τελεσίγραφο αυτό.

Κατάσταση ύψιστης επιφυλακής

Νωρίτερα, πάντως, ο αρχηγός του ιρανικού στρατού Αμίρ Χαταμί προειδοποίησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά οποιασδήποτε επίθεσης.

Ο Χαταμί είπε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι σε κατάσταση υψίστης επιφυλακής, μετά την ανάπτυξη αυτήν την εβδομάδα σημαντικών αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στον Κόλπο.

«Αν κάνει λάθος ο εχθρός, αυτό θα βάλει αναμφιβόλως σε κίνδυνο τη δική του ασφάλεια, την ασφάλεια της περιοχής και του σιωνιστικού καθεστώτος», τόνισε ο Αμίρ Χαταμί.

Σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna, ο Ιρανός αξιωματούχος σημείωσε επίσης ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται «σε κατάσταση υψίστης επιφυλακής».

«Δεν εξαλείφονται τα πυρηνικά μας»

Ο αρχηγός του στρατού του Ιράν προειδοποίησε επίσης ότι η πυρηνική τεχνολογία που έχει αποκτήσει το Ιράν δεν μπορεί να «εξαλειφθεί».

Η δήλωση αυτή ήταν αιχμή για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πιέζει την Τεχεράνη να συνάψει συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

«Η πυρηνική γνώση και τεχνολογία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν δεν μπορούν να εξαλειφθούν, ακόμη κι αν οι επιστήμονες και τα παιδιά του έθνους γίνουν μάρτυρες», τόνισε ο Χαταμί. Ο αρχηγός του στρατού στο Ιράν αναφερόταν στους βομβαρδισμούς των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων το καλοκαίρι, στη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών με το Ισραήλ.

Έκτοτε κανείς δεν γνωρίζει πού βρίσκεται το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν.