Επίσκεψη στο Σεράγεβο, στις 2 και 3 Φεβρουαρίου, θα πραγματοποιήσει ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Κατά την άφιξή του αύριο, Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, ο κ. Θεοχάρης θα έχει συνάντηση με αντιπροσωπεία της Υπηρεσίας Προώθησης Ξένων Επενδύσεων της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης (FIPA), στην πρεσβεία της Ελλάδας στο Σεράγεβο.

Την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, ο υφυπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον γγ του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας (RCC), Amer Kapetanovic, στην έδρα του Οργανισμού. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθούν διμερείς διαβουλεύσεις με τον υφυπουργό Εξωτερικών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, Josip Brkić, στο υπουργείο Εξωτερικών, με αντικείμενο τις οικονομικές διμερείς σχέσεις, τις δυνατότητες ενίσχυσης του διμερούς εμπορίου και τις επενδυτικές ευκαιρίες για τις δύο χώρες.

Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας της Ελλάδας για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων με τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, την προώθηση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και της περιφερειακής σταθερότητας και συνεργασίας.