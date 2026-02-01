Νεκρός εντοπίστηκε ο 55χρονος τεχνίτης Μ. Φ., ο οποίος χάθηκε την ώρα που κολυμπούσε στην παραλία Τραπεριά, μια περιοχή γνωστή για επικίνδυνα χειμέρια κύματα.

Τραγωδία σημειώθηκε στην παραλία Τραπεριά της Χίου, όπου ένας 55χρονος τεχνίτης βρέθηκε νεκρός στη θάλασσα, σύμφωνα με πληροφορίες από το Λιμεναρχείο Χίου. Ο άνδρας είχε μεταβεί στην περιοχή των Νενήτων μαζί με τη σύζυγό του για το καθιερωμένο του μπάνιο, καθώς ήταν χειμερινός κολυμβητής.

Η σύζυγός του ανέφερε, ότι τον είδε να επιστρέφει προς την ακτή και να προσπαθεί να βγει από το νερό, όταν ξαφνικά έπεσε για άγνωστο λόγο και παρασύρθηκε από τα κύματα. Αμέσως ειδοποίησε τις αρχές, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί περιπολικό σκάφος του Λιμενικού.

Ύστερα από δύο ώρες ερευνών, το πλήρωμα του περιπολικού εντόπισε τον 55χρονο νεκρό περίπου ένα μίλι από την ακτή, στην περιοχή Μεταλλείο. Η σορός του μεταφέρθηκε στο λιμάνι και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που είχε φτάσει στο σημείο.

Η παραλία Τραπεριά, που βρίσκεται ανάμεσα στα Γρίδια και τη Βοκαριά, έχει γίνει δυστυχώς θέατρο και άλλων θανατηφόρων περιστατικών τα τελευταία χρόνια. Εκεί έχουν χάσει τη ζωή τους δύο ακόμη άτομα: ένας άνδρας που παρασύρθηκε από κύμα ενώ έπλενε το μαστίχι του και ένας ψαροντουφεκάς, ο οποίος φέρεται να χτυπήθηκε από διερχόμενο σκάφος.

Για τα αίτια του νέου πνιγμού διενεργεί προανάκριση το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου.