Νεκρός βρέθηκε 58χρονος στη Νάουσα, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στο υπνοδωμάτιο της μονοκατοικίας του.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής (1/2) στις 11:00 π.μ., με την Πυροσβεστική να επενεργεί άμεσα και να αποτρέπει την επέκταση της φωτιάς.

Ο θάνατος του 58χρονου διαπιστώθηκε στο Νοσοκομείο Νάουσας και πιθανολογείται ότι προήλθε από αναθυμιάσεις καπνού.

Νεκρός εντοπίστηκε ένας 58χρονος άνδρας στη Νάουσα ύστερα από φωτιά που ξέσπασε στη μονοκατοικία του, σε πάροδο της οδού Αγίου Θεολόγου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, στις 11:00, όταν οι γείτονες είδαν τις φλόγες και ειδοποίησαν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Οι πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να αποτρέψουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς σε παρακείμενες κατοικίες, όπως αναφέρει το foninaousis.gr.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν επτά πυροσβέστες με δύο οχήματα. Η φωτιά εκδηλώθηκε στον χώρο του υπνοδωματίου της μονοκατοικίας, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Νάουσας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η πιθανότερη αιτία θανάτου ήταν οι αναθυμιάσεις από τον καπνό.