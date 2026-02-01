Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στο κέντρο του Αγρινίου για την κατάσβεση φωτιάς σε ισόγειο κατάστημα στην οδό Κύπρου.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής στο Αγρίνιο, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αποθήκη υποδημάτων στο κέντρο της πόλης. Οι πυκνοί καπνοί κάλυψαν μεγάλο μέρος της περιοχής, προκαλώντας αναστάτωση σε κατοίκους και επαγγελματίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε γύρω στις 10:30 το πρωί της Κυριακής 1ης Φεβρουαρίου 2026, για καπνούς που έβγαιναν από αποθηκευτικό χώρο του καταστήματος, στη Στοά Παπαγιάννη. Λίγο αργότερα, καπνοί άρχισαν να βγαίνουν και από την κεντρική είσοδο επί της οδού Κύπρου, γεγονός που επιβεβαίωσε τη σοβαρότητα του περιστατικού.

Οι πυροσβέστες προχώρησαν σε άμεση και δυναμική επέμβαση, χρησιμοποιώντας τροχό και βαριοπούλες για να σπάσουν τις πόρτες της αποθήκης και να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό του χώρου.

Για λόγους ασφαλείας, η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Κύπρου διακόπηκε προσωρινά.

Η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, με συνεχείς ενισχύσεις από δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ώστε να αποτραπεί η εξάπλωση της φωτιάς σε γειτονικά καταστήματα. Στο σημείο βρίσκονται ο διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αιτωλοακαρνανίας, Στράτος Πετράκης, και ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου, Θεόδωρος Αποστόλου, οι οποίοι συντονίζουν τις επιχειρήσεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.