Εκτεταμένες πλημμύρες σημειώθηκαν στην Παροικία της Πάρου λόγω βροχόπτωσης και φουσκώματος της θάλασσας εξαιτίας των ανέμων.

Πλημμύρισε η πλατεία Ζωοδόχου Πηγής και ο Ιερός Ναός που βρίσκεται εκεί, με νερά να εισέρχονται στο εσωτερικό της εκκλησίας.

Πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφηκαν επίσης στην πλατεία Βεντουρή, στα γύρω σοκάκια και στο εκκλησάκι της πλατείας.

Πλημμύρες στην Πάρο σημειώθηκαν από το έντονο κύμα κακοκαιρίας που έπληξε από τα ξημερώματα της Κυριακής (1/2) τις Κυκλάδες, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα σε αρκετές περιοχές του νησιού.

Η ισχυρή βροχόπτωση, σε συνδυασμό με το φούσκωμα της θάλασσας λόγω των θυελλωδών ανέμων, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην Παροικία τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, ενώ αρκετά καταστήματα και κατοικίες πλημμύρισαν.

Η πλατεία Ζωοδόχου Πηγής και ο ομώνυμος Ιερός Ναός υπέστησαν σοβαρές ζημιές, καθώς το νερό εισχώρησε στο εσωτερικό της εκκλησίας. Παράλληλα, πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφηκαν και στην πλατεία Βεντουρή, στα γύρω σοκάκια, αλλά και στο μικρό εκκλησάκι της περιοχής.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, συνεργεία του Δήμου Πάρου, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καθώς και μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης – Παράρτημα Κυκλάδων επιχειρούν αδιάκοπα για την αποκατάσταση των ζημιών και την απομάκρυνση υδάτων από πλημμυρισμένα σημεία.