Συνελήφθη 35χρονος Ρομά στην Πάτρα, μετά από καταγγελία 23χρονου για εκβίαση.

Ο 35χρονος, μαζί με άλλους πέντε άνδρες, φέρεται να απαίτησαν 3.000 ευρώ για να μην ασκήσουν βία στον καταγγέλλοντα και στην οικογένειά του.

Ένα σοβαρό περιστατικό εκβιασμού και απειλών σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (31.01.26) έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην οδό Πανεπιστημίου στην Πάτρα.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών εντόπισαν και συνέλαβαν έναν 35χρονο Ρομά, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Η σύλληψη έγινε λίγες ώρες μετά την καταγγελία ενός 23χρονου στις Αρχές. Σύμφωνα με την καταγγελία, την οποία επικαλείται το tempo24.news, ο 35χρονος μαζί με πέντε ακόμη άτομα απαίτησαν από τον νεαρό το ποσό των 3.000 ευρώ, προκειμένου να μην προβούν σε πράξεις βίας εναντίον του ίδιου και της οικογένειάς του.

Οι δύο από τους δράστες, όπως ανέφερε ο 23χρονος, τον εντόπισαν να κινείται με το αυτοκίνητό του και προσπάθησαν να εμποδίσουν τη διέλευσή του, απειλώντας τον για τη σωματική του ακεραιότητα. Ο νεαρός κατάφερε να ξεφύγει. Ωστόσο, οι απειλές συνεχίστηκαν και τηλεφωνικά, με τους δράστες να επανέρχονται και να εκφοβίζουν τον ίδιο και την οικογένειά του.

Η αντίδραση της Αστυνομίας ήταν άμεση, με τη σύλληψη του 35χρονου, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό των υπολοίπων εμπλεκομένων.