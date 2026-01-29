Σε συντονισμένη επιχείρηση των λιμενικών αρχών σε Πάτρα και Αθήνα κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες κάνναβης αξίας περίπου 900.000 ευρώ και συνελήφθησαν δύο ημεδαποί.

Οι συλληφθέντες είναι ηλικίας 61 και 45 ετών και κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, σε συνεργασία με το Γραφείο Ασφάλειας, τις Ομάδες Κ9, το Κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών, καθώς και τις ομάδες Δίωξης Ναρκωτικών του Αρχηγείου Λιμενικού και του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Λιμενικές αρχές της Πάτρας και της Αθήνας κατάφεραν σημαντικό πλήγμα σε οργανωμένο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση που οδήγησε στην κατάσχεση μεγάλων ποσοτήτων κάνναβης και στη σύλληψη δύο Ελλήνων.

Η αξία των κατασχεθέντων ναρκωτικών εκτιμάται ότι προσεγγίζει τις 900.000 ευρώ, σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές.

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα, τις πρώτες πρωινές ώρες της 27ης Ιανουαρίου 2026 στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας συνέλαβαν δύο ημεδαπούς, ηλικίας 61 και 45 ετών, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, του Γραφείου Ασφάλειας, των Ομάδων Κ9 και του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών & Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου Λιμενικού και της αντίστοιχης ομάδας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Κατά τον έλεγχο φορτηγού στην ανατολική προβλήτα Ρίου Αχαΐας, το οποίο είχε αποβιβαστεί από επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο της γραμμής Αντιρρίου–Ρίου, εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένες μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών. Με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων ανίχνευσης κατασχέθηκαν 100 αεροστεγώς σφραγισμένες συσκευασίες ακατέργαστης υδροπονικής κάνναβης (skunk), συνολικού μικτού βάρους 110,7 κιλών, καθώς και 40 συσκευασίες κατεργασμένης κάνναβης (hashish) βάρους 21,17 κιλών.

Συνέχιση της επιχείρησης στην Αθήνα

Η επιχείρηση επεκτάθηκε στην Αθήνα, όπου, υπό την εποπτεία του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, συνελήφθη ο 45χρονος στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Σύμφωνα με τις αρχές, ο συλληφθείς διατηρούσε αποθήκη για την περαιτέρω διακίνηση των ναρκωτικών.

Σε έρευνα που ακολούθησε στον χώρο, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν αυτοκόλλητες ετικέτες ελληνικών και ισπανικών εταιρειών, παραστατικά αγοράς και διακίνησης, καθώς και αποδεικτικό κατάθεσης ποσού 2.000 ευρώ, το οποίο θεωρείται προερχόμενο από την παράνομη δραστηριότητα.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, που έχει αναλάβει την προανάκριση, προχώρησε στην κατάσχεση των ναρκωτικών, του φορτηγού οχήματος με το επικαθήμενο, καθώς και όλων των σχετικών ευρημάτων. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη.