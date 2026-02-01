Στην Ελλάδα Changan μετράει μερικούς μήνες παρουσίας. Στην Ελλάδα προσφέρει δύο νέα μοντέλα.H Changan Automobile, που εκπροσωπεί τη φίρμα στην Ελλάδα, προσφέρει το SUV CHANGAN Deepal S07 & SUV CHANGAN Deepal S05.

Το Changan Deepal S05 προσφέρει οδηγική απόλαυση χωρίς περιορισμούς, με μοντέρνα και δυναμική ευρωπαϊκή σχεδίαση. Το αεροδυναμικό προφίλ του, οι ηλεκτρικές κρυφές χειρολαβές, τα frameless παράθυρα και τα LED φωτιστικά, σε συνδυασμό με πανοραμική οροφή και premium εσωτερικό με 64 χρωματικές επιλογές φωτισμού, δημιουργούν ένα σύγχρονο και ελκυστικό ηλεκτρικό SUV.

Η βασική έκδοση RWD MAX αποδίδει 272 PS, προσφέρει αυτονομία 485 km (WLTP).

Στη χώρα μας το Deepal S05 προσφέρεται σε δύο εκδόσεις. Συγκεκριμένα, η έκδοση RWD Max ξεκινάει πλέον από τα 29.990 ευρώ. H νέα τιμή περιλαμβάνει προσφορά και κρατική επιδότηση, όπου η τιμή του είναι μειωμένη κατά 3.000 ευρώ.