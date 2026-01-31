Οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ και της Ρωσίας, Στιβ Γουίτκοφ και Κίριλ Ντμίτριεφ, είχαν «εποικοδομητικές» συζητήσεις στη Φλόριντα, στο πλαίσιο των προσπαθειών διαμεσολάβησης για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι η Ρωσία δείχνει πρόθεση να εργαστεί για την ειρήνη στην Ουκρανία και χαρακτήρισε τη συνάντηση «παραγωγική».

Η αμερικανική αντιπροσωπεία περιλάμβανε επίσης τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ και της Ρωσίας, Στιβ Γουίτκοφ και Κίριλ Ντμίτριεφ, δήλωσαν το Σάββατο ότι είχαν «εποικοδομητικές» συζητήσεις στη συνάντησή τους στη Φλόριντα, στο πλαίσιο των προσπαθειών διαμεσολάβησης των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Είμαστε ενθαρρυμένοι από αυτή τη συνάντηση, η οποία δείχνει ότι η Ρωσία επιδιώκει να εργαστεί για την ειρήνη στην Ουκρανία», έγραψε σε ανάρτηση στο Χ ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Γουίτκοφ, χαιρετίζοντας μια «παραγωγική» συνάντηση.

Διευκρίνισε ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία περιλάμβανε επίσης τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του προέδρου Τραμπ.

Από την πλευρά του ο Ντμίτριεφ, σε ανάρτηση στο Χ έκανε λόγο για μια «εποικοδομητική συνάντηση με την αμερικανική αντιπροσωπεία που είναι υπεύθυνη για την ειρηνευτική διαδικασία. Επίσης, μια παραγωγική συζήτηση σχετικά με την οικονομική ομάδα εργασίας ΗΠΑ-Ρωσίας», έγραψε.

Νωρίτερα, μια πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι συνομιλίες ξεκίνησαν στις 8:00 ώρα ανατολικής ακτής των ΗΠΑ (15:00 ώρα Ελλάδας).

Καμία από τις δύο πλευρές δεν παρείχε λεπτομέρειες για το ακριβές περιεχόμενο των συζητήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρακσευή, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι αποδέχθηκε το αίτημα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, για προσωρινή παύση των αεροπορικών επιθέσεων στο Κίεβο έως την 1η Φεβρουαρίου, επικαλούμενη τις «ευνοϊκές συνθήκες» για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Η Ουκρανία, ωστόσο, δηλώνει έτοιμη να ανταποδώσει.

Καθώς η ουκρανική πρωτεύουσα προετοιμάζεται για νέο ψυχρό κύμα από την Κυριακή, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε την Παρασκευή ότι δεν υπάρχει επίσημη εκεχειρία μεταξύ των δύο χωρών. Όπως είπε, η Ρωσία έχει μετατοπίσει το βάρος των επιθέσεών της σε ουκρανικές υποδομές logistics.

Τις τελευταίες ημέρες, η Μόσχα έχει πλήξει δρόμους και σιδηροδρομικές γραμμές, επιδιώκοντας – σύμφωνα με το Κίεβο – να αποδυναμώσει τις μεταφορές στρατιωτικού και ανθρωπιστικού υλικού.

Το αίτημα Τραμπ και η απάντηση Πούτιν Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αποδέχθηκε το προσωπικό αίτημα του Τραμπ να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί στο Κίεβο, ώστε να δημιουργηθούν «ευνοϊκές συνθήκες» για ειρηνευτικές συνομιλίες. Το τελευταίο διάστημα, ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους χωρίς θέρμανση, ενώ οι θερμοκρασίες πέφτουν κάτω από τους -15°C. «Ο πρόεδρος Τραμπ όντως υπέβαλε προσωπικό αίτημα στον πρόεδρο Πούτιν να αποφευχθούν τα πλήγματα στο Κίεβο για μία εβδομάδα, έως την 1η Φεβρουαρίου, προκειμένου να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, επιβεβαιώνοντας τη συμφωνία του Ρώσου προέδρου. Η στάση του Κιέβου Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να ανταποδώσει, αναστέλλοντας τις επιθέσεις της σε ρωσικές υποδομές διυλιστηρίων. Υπογράμμισε, ωστόσο, πως αυτό αποτελεί «μια ευκαιρία και όχι μια συμφωνία».