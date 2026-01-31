Ο Μίκαελ Σουμάχερ, έπειτα από το σοβαρό ατύχημα που υπέστη πριν από 12 χρόνια και προκάλεσε εγκεφαλική βλάβη, μπορεί πλέον να κάθεται σε αναπηρικό αμαξίδιο και να μετακινείται εντός των κατοικιών του στη Μαγιόρκα και το Γκλαντ.

Οι πληροφορίες, που προέρχονται από το στενό περιβάλλον του και αποκαλύφθηκαν από τη Daily Mail, αναφέρουν ότι φροντίζεται από τη σύζυγό του Κορίνα Σουμάχερ, μαζί με ομάδα νοσηλευτών και θεραπευτών.

Ο πρώην teammate του στην Benetton, Ρικάρντο Πατρέζε, επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του ότι έχει λάβει θετικά νέα για την κατάσταση της υγείας του Σουμάχερ, όπως το ότι μπορεί να κάθεται, να παρακολουθεί το περιβάλλον και να επικοινωνεί μέσω της επαφής με τα μάτια.

Περισσότερα από 12 χρόνια μετά το σοβαρό ατύχημα που υπέστη στις γαλλικές Άλπεις, ο Μίκαελ Σουμάχερ παραμένει υπό την αυστηρή φροντίδα της οικογένειάς του. Σύμφωνα με τον πρώην teammate του, Ρικάρντο Πατρέζε, ο Γερμανός θρύλος της Formula 1 μπορεί πλέον να κάθεται και να μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο, ωστόσο δεν γνωρίζει ότι είναι επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής και ζει στον δικό του κόσμο, αναγνωρίζοντας μόνο τους οικείους του, σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας Daily Mail.

Οι αποκαλύψεις του Ρικάρντο Πατρέζε

Ο Πατρέζε, που υπήρξε teammate του Σουμάχερ στη Benetton το 1993, δήλωσε ότι άρχισε να ακούει θετικά νέα για την υγεία του περίπου πριν από έξι χρόνια. Όπως είπε σε συνέντευξή του στο Hochgepokert, είχε ενημερωθεί μέσω φίλου ότι ο Σουμάχερ παρουσίαζε βελτίωση, αν και δεν τον έχει συναντήσει μετά το ατύχημα.

Σύμφωνα με όσα του μετέφεραν, ο Σουμάχερ μπορούσε να κάθεται, να παρακολουθεί το περιβάλλον γύρω του και να επικοινωνεί μέσω επαφής με τα μάτια. Ο Πατρέζε πρόσθεσε ότι μετά τις πρώτες βελτιώσεις, η κατάσταση του Γερμανού πρωταθλητή παραμένει σταθερή, όπως περιγράφεται και σήμερα.

Η ζωή μετά το ατύχημα

Ο Ιταλός πρώην οδηγός σημείωσε ότι ο Σουμάχερ βρίσκεται «στον δικό του κόσμο», αλλά αναγνωρίζει τους ανθρώπους και τα οικεία πρόσωπα γύρω του. Εκτίμησε επίσης ότι είναι βέβαιο πως δεν γνωρίζει πως είναι επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής. Παράλληλα, τόνισε την αφοσίωση της οικογένειάς του, χαρακτηρίζοντας την παρουσία του ως πολύτιμη, ακόμη και υπό τις δύσκολες συνθήκες.

Ο Πατρέζε εξέφρασε την ελπίδα ότι η κατάσταση του Σουμάχερ θα συνεχίσει να βελτιώνεται, αν και, όπως είπε, δεν υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια. Από τον Δεκέμβριο του 2013, όταν τραυματίστηκε σοβαρά κάνοντας σκι στις γαλλικές Άλπεις, η οικογένειά του τηρεί αυστηρή ιδιωτικότητα, χωρίς καμία δημόσια εμφάνιση του πρώην οδηγού.

Η στάση της οικογένειας

Ο έξι φορές νικητής Grand Prix αποκάλυψε ότι η πρότασή του να προσπαθήσει να «ξυπνήσει» τον Σουμάχερ απορρίφθηκε από την Κορίνα Σουμάχερ. Όπως είπε, οι δύο άνδρες ήταν στενοί φίλοι και προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του μετά το ατύχημα, χωρίς όμως ανταπόκριση, γεγονός που του έδειξε τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η οικογένεια προτίμησε να μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο ίδιος συνάντησε την Κορίνα Σουμάχερ το 2019 στο Γκούντγουντ, αλλά απέφυγε να τη ρωτήσει για την υγεία του Μίκαελ. Όπως εξήγησε, μόνο ελάχιστοι έμπιστοι άνθρωποι, όπως ο Ζαν Τοντ και ο Λούκα Μπαντοέρ, είχαν πρόσβαση στον Σουμάχερ.

Η καριέρα του Πατρέζε

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρικάρντο Πατρέζε εντάχθηκε στη Benetton το 1993, έπειτα από μια επιτυχημένη χρονιά όπου είχε τερματίσει δεύτερος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Οδηγών. Παρά την εμπειρία του, δεν κατάφερε να ανταγωνιστεί τον Σουμάχερ στη νέα του ομάδα και αποσύρθηκε από την ενεργό δράση στο τέλος της σεζόν.