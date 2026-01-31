Ο Ντάνιελ Μαντσίνι αποτελεί και επίσημα ποδοσφαιριστή του ΑΠΟΕΛ, με την κυπριακή ομάδα να ανακοινώνει την απόκτησή του, λιγότερο από ένα 24ωρο μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό.

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός ολοκλήρωσε την παρουσία του στους «πράσινους» έπειτα από τρία χρόνια, λύνοντας το συμβόλαιό του με τον σύλλογο, ο οποίος τον ευχαρίστησε για τη συνεισφορά του και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στην καριέρα του.

Παρότι υπήρξε ενδιαφέρον από δύο ομάδες της Τουρκίας, ο Μαντσίνι επέλεξε να μετακομίσει στην Κύπρο για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ. Η ομάδα της Λευκωσίας επισημοποίησε τη συμφωνία το Σάββατο (31/01), με τον πρώην παίκτη του Άρη να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2028.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ:

«Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας με τον ποδοσφαιριστή Daniel Mancini. Κατάγεται από την Αργεντινή και είναι γεννημένος στις 11/11/1996.

Ο ποδοσφαιριστής μετρά στην καριέρα του 334 αγώνες, έχοντας σκοράρει 39 γκολ και μοιράσει 35 ασίστ.

Στην Ελλάδα μετρά πέραν των 200 αγώνων με τις φανέλες των Άρη Θεσσαλονίκης και Παναθηναϊκού.

Η συμφωνία προνοεί συνεργασία 2,5 ετών. Καλωσορίζουμε τον Daniel στον ΑΠΟΕΛ και του ευχόμαστε να πανηγυρίσει τίτλους και ευρωπαϊκές επιτυχίες με την ομάδα μας».