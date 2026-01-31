Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε πριν από το ματς πρωταθλήματος με την Κηφισιά, στάθηκε στην ανάγκη για άμεση αλλαγή νοοτροπίας μετά το ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Ρόμα, αλλά και τη σημασία της διαχείρισης ενός «καυτού» προγράμματος που περιλαμβάνει ντέρμπι και διπλές μάχες Κυπέλλου. Αναλυτικά όσα ανέφερε: Eίναι μικρή η απόσταση ανάμεσα στο ευρωπαϊκό παιχνίδι και αυτό […]