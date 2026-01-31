Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης της Άιντραχτ με την Λεβερκούζεν, αντιπάλου του Ολυμπιακού, για την 20η αγωνιστική της Bundesliga.
Ποντένσε: «Είναι παιχνίδια πολύ μεγάλης έντασης – Θέλουμε να κερδίσουμε το ματς απέναντι στην ΑΕΚ»
Ο Ντάνιελ Ποντένσε μίλησε για την πρόκριση του Ολυμπιακού στη φάση των «16» του Champions League, αλλά και για το επερχόμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ στη Super League. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός μοιράζεται τις σκέψεις του για τη συνέχεια της ομάδας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, την επιστροφή του σε γνώριμα γήπεδα και τη σημασία των ντέρμπι στο […]
LIVE: Ολυμπιακός – Περιστέρι Betsson
LIVE: Ολυμπιακός – Περιστέρι. Παρακολουθήστε live στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Περιστέρι για τη 17η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Δείτε εδώ τον αγώνα:
Επένδυση 21 εκατ. δολαρίων στο Σικάγο από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν ξεχωρίζει μόνο εντός παρκέ, αλλά έχει πλέον καθιερωθεί και ως ένας από τους πιο δραστήριους αθλητές–επενδυτές παγκοσμίως. Ο σούπερ σταρ του NBA συνεχίζει να διευρύνει το επιχειρηματικό του αποτύπωμα, προσθέτοντας στο χαρτοφυλάκιό του μια ακόμη σημαντική επένδυση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο «Greek Freak» έχει αξιοποιήσει τα έσοδα της μπασκετικής του καριέρας […]
Μεντιλίμπαρ: «Με αυτοπεποίθηση στη Νέα Φιλαδέλφεια – Ανεβαίνει επίπεδο το ελληνικό ποδόσφαιρο»
Ο Μεντιλίμπαρ μίλησε για το ντέρμπι με την ΑΕΚ, για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League, αλλά και για τους Αντρέ Λουίζ και Ελ Κααμπί.
Μπενίτεθ: «Θα βελτιώσουμε το ρόστερ»
Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε πριν από το ματς πρωταθλήματος με την Κηφισιά, στάθηκε στην ανάγκη για άμεση αλλαγή νοοτροπίας μετά το ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Ρόμα, αλλά και τη σημασία της διαχείρισης ενός «καυτού» προγράμματος που περιλαμβάνει ντέρμπι και διπλές μάχες Κυπέλλου. Αναλυτικά όσα ανέφερε: Eίναι μικρή η απόσταση ανάμεσα στο ευρωπαϊκό παιχνίδι και αυτό […]