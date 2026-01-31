Παρακολουθήστε live στις 16:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης της Άιντραχτ με την Λεβερκούζεν, αντιπάλου του Ολυμπιακού, για την 20η αγωνιστική της Bundesliga.

Δείτε εδώ τον αγώνα:

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Footballtalk
Τελευταία Νέα