Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Περιστερίου Betsson για την 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL στο ΣΕΦ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στις δηλώσεις του στην εμφάνιση της ομάδας του, στην αυτοπεποίθηση που αποπνέει και στην ομαλή προσαρμογή του Κόρι Τζόσεφ.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Περιστερίου Betsson και ο προπονητής της ομάδας τόνισε την ποιότητα του παιχνιδιού τους, την εμπιστοσύνη που δείχνει η ομάδα μέσα στο γήπεδο, καθώς και τη θετική ενσωμάτωση του Τζόσεφ στο ρόστερ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τη συνολική εικόνα του Ολυμπιακού:

«Ήμασταν πολύ πιο σοβαροί στο δεύτερο ημίχρονο, φυσικά και το Περιστέρι ήταν δύσκολο να παίξει στον ίδιο ρυθμό μέχρι τέλους. Πιστοποίησε και την άνοδο του ελληνικού πρωταθλήματος, είναι μια καλή ομάδα και όλες οι ομάδες έχουν καλό πλάνο, παίζουν σκληρά, παίζουν με ταχύτητα, έχουν καλούς ξένους και οι Έλληνες αρχίζουν να έχουν μεγαλύτερο ρόλο. Επομένως οι παίκτες μας θα πρέπει να καταλάβουν ότι μπορεί αυτά τα ματς να λήγουν με τέτοιες διαφορές αλλά χρειάζεται να καταβάλλεις προσπάθεια που είναι πολύ σημαντικό».

Για τον Κόρι Τζόσεφ:

«Ξέρει πολύ καλά το παιχνίδι και παίζει πολύ απλά, γεγονός που είναι πολύ σημαντικό για εμάς και για τον τρόπο που παίζουμε. Ψάχνει να βρει τον ανοιχτό παίκτη και είναι ανιδιοτελής και δεν ειναι εγωιστής. Ταυτόχρονα είναι καλός αμυντικός στη μπάλα και παίζει με μεγαλύτερη ταχύτητα από ότι δείχνει το σώμα του. Νομίζω λοιπόν πως όταν γυρίσει και ο Μόντε Μόρις, έχουμε και τον Φρανκ Νιλικίνα, σε αυτη τη θέση θα έχουμε πολλές λύσεις».