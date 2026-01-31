Η πανσέληνος του Φεβρουαρίου 2026, γνωστή ως «Σελήνη του Χιονιού», θα εμφανιστεί την 1η Φεβρουαρίου.

Το φαινόμενο θα κορυφωθεί στις 00:09 τα ξημερώματα, όταν η Σελήνη θα φτάσει στο απόγειο της φωτεινότητάς της και θα βρίσκεται απέναντι από τον Ήλιο.

Από τη γη, ο σεληνιακός δίσκος θα είναι πλήρως φωτισμένος, προσφέροντας εντυπωσιακή οπτική εικόνα.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη πανσέληνο του Φεβρουαρίου, γνωστή και ως «Σελήνη του Χιονιού», ένα από τα πιο εντυπωσιακά ουράνια φαινόμενα του έτους.

Το φαινόμενο θα κορυφωθεί την 1η Φεβρουαρίου 2026, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα σε όσους επιλέξουν να το παρακολουθήσουν. Η Σελήνη θα φτάσει στο μέγιστο της φωτεινότητάς της στις 00:09 τα ξημερώματα, όταν θα βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον Ήλιο. Από τη Γη, ο σεληνιακός δίσκος θα φαίνεται πλήρως φωτισμένος, δημιουργώντας μια μαγευτική εικόνα στον νυχτερινό ουρανό.

Η καλύτερη ώρα για παρατήρηση θα είναι το βράδυ του Σαββάτου 31 Ιανουαρίου, αμέσως μετά τη δύση του ηλίου. Το φεγγάρι θα ανατείλει κοντά στον αστερισμό του Καρκίνου, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες για φωτογράφιση και παρακολούθηση.

Η προέλευση της ονομασίας «Σελήνη του Χιονιού»

Η ονομασία έχει τις ρίζες της στις παραδοσιακές ονομασίες των ιθαγενών φυλών της Βόρειας Αμερικής και παραπέμπει στις έντονες χιονοπτώσεις που χαρακτηρίζουν τον μήνα Φεβρουάριο. Σε κάποιες περιοχές ήταν γνωστή και ως «Πεινασμένη Σελήνη», λόγω της έλλειψης τροφής κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ενώ άλλες φυλές τη συνέδεαν με τη γέννηση των μικρών αρκούδων.

Σύμφωνα με το Βασιλικό Αστεροσκοπείο του Γκρίνουιτς, η πανσέληνος του Φεβρουαρίου αποκαλείται επίσης «Σελήνη της Καταιγίδας», εξαιτίας των ασταθών και συχνά σκληρών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο Βόρειο Ημισφαίριο αυτή την εποχή.