Η πανσέληνος του Φεβρουαρίου 2026, γνωστή ως «Σελήνη του Χιονιού», αναμένεται να φωτίσει εντυπωσιακά τον νυχτερινό ουρανό στις αρχές του μήνα, προσφέροντας ένα ξεχωριστό θέαμα σε παρατηρητές και φίλους της αστρονομίας.

Σύμφωνα με το dailygalaxy.com, η πανσέληνος θα φτάσει στη μέγιστη φωτεινότητά της στις 17:09 ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ (EST), που αντιστοιχεί στις 00:09 ώρα Ελλάδας, τα ξημερώματα της 2ας Φεβρουαρίου 2026. Εκείνη τη στιγμή, η Σελήνη θα βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον Ήλιο, εμφανιζόμενη πλήρως φωτισμένη από τη Γη.

Όπως αναφέρει το space.com, η ιδανική στιγμή για παρατήρηση θα είναι αμέσως μετά τη δύση του Ήλιου την 1η Φεβρουαρίου, όταν η Σελήνη θα ανατείλει, κοντά στα άστρα του αστερισμού του Καρκίνου. Το θέαμα θα ενισχυθεί από το φαινόμενο της σεληνιακής ψευδαίσθησης, κατά το οποίο η Σελήνη φαίνεται μεγαλύτερη όταν βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα, λόγω της οπτικής σύγκρισης με αντικείμενα του τοπίου.

Οι κάτοικοι του Βόρειου Ημισφαιρίου θα έχουν ιδιαίτερα καθαρή θέα, με τη Σελήνη να λάμπει έντονα στον βραδινό ουρανό. Ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, ενδέχεται να αποκτήσει μια απαλή κίτρινη ή πορτοκαλί απόχρωση, αποτέλεσμα της διάχυσης του φωτός μέσα από την ατμόσφαιρα της Γης.

Η σημασία της Σελήνης του Χιονιού

Η ονομασία «Σελήνη του Χιονιού» προέρχεται από τις βαριές χιονοπτώσεις που παραδοσιακά χαρακτηρίζουν τον Φεβρουάριο στο Βόρειο Ημισφαίριο. Λειτουργεί ως υπενθύμιση της σκληρότητας του χειμώνα, όταν το τοπίο καλύπτεται από πυκνό χιόνι και οι συνθήκες γίνονται απαιτητικές.

Σε ορισμένες παραδόσεις, η ίδια πανσέληνος είναι γνωστή ως Σελήνη της Πείνας, συμβολίζοντας την εποχή των περιορισμένων αποθεμάτων τροφής. Για πολλές αυτόχθονες φυλές της Βόρειας Αμερικής, αποκαλείται Πανσέληνος της Αρκούδας, καθώς συνδέεται με την περίοδο γέννησης των μικρών αρκούδων.

Παράλληλα, η Σελήνη του Χιονιού έχει έντονη πολιτισμική σημασία. Στην Ινδία συμπίπτει με τον εορτασμό του Guru Ravidas Jayanti, αφιερωμένο στη ζωή και τις διδασκαλίες του Γκουρού Ραβιντάς, που προώθησε την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη. Την ίδια ημέρα τιμάται και η Magha Purnima, μια σημαντική ινδουιστική γιορτή αφιερωμένη στη νηστεία, την προσευχή και τη φιλανθρωπία.

Ο ουρανός τη νύχτα της πανσελήνου

Το θέαμα δεν θα περιοριστεί μόνο στη Σελήνη. Ο νυχτερινός ουρανός θα φιλοξενήσει και άλλα εντυπωσιακά αντικείμενα, με τον Δία να ξεχωρίζει ως λαμπρό σημείο πάνω από τον ανατολικό ορίζοντα. Κοντά του θα διακρίνονται τα φωτεινά άστρα Κάστορας και Πολυδεύκης στον αστερισμό των Διδύμων.

Παράλληλα, ο εμβληματικός αστερισμός του Ωρίωνα και ο κόκκινος υπεργίγαντας Αλδεβαράν στον Ταύρο θα είναι ορατοί, προσθέτοντας ακόμη περισσότερη μαγεία στο ουράνιο σκηνικό.

Για παρατηρητές στη Βόρεια Αμερική και την Αφρική, η 2α Φεβρουαρίου θα προσφέρει και ένα σπάνιο φαινόμενο: η πανσέληνος θα αποκρύψει προσωρινά τον Ρέγκουλο, το λαμπρότερο άστρο του αστερισμού του Λέοντα, δημιουργώντας ένα μοναδικό και εντυπωσιακό στιγμιότυπο στον νυχτερινό ουρανό.