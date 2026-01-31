Η Google, μέσω της εταιρείας Alphabet, παρουσίασε το Project Genie, ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία τρισδιάστατων κόσμων που εξερευνώνται με εντολές κειμένου και εικόνες, προκαλώντας πτώση μετοχών εταιρειών gaming όπως Unity Software, Take-Two Interactive και Roblox.

Η Google, θυγατρική της Alphabet, παρουσίασε το πειραματικό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης Project Genie, το οποίο δημιουργεί τρισδιάστατους εικονικούς κόσμους από απλές εντολές κειμένου και εικόνες. Η ανακοίνωση, που έγινε την Πέμπτη, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στις αγορές, οδηγώντας σε σημαντικές απώλειες τις μετοχές εταιρειών του κλάδου των video games. Η Unity Software υποχώρησε πάνω από 20%, η Take-Two Interactive περίπου 9% και η Roblox 8%.

Το Project Genie βασίζεται στο μοντέλο κόσμου Genie 3 της Google DeepMind και επιτρέπει τη δημιουργία, εξερεύνηση και ανασύνθεση διαδραστικών εικονικών περιβαλλόντων σε πραγματικό χρόνο. Όπως ανέφερε η εταιρεία, «το Genie 3 δημιουργεί τη διαδρομή που έχετε μπροστά σας καθώς κινείστε και αλληλεπιδράτε με τον κόσμο».

Το εργαλείο προσφέρει τρεις κύριες λειτουργίες: το World Sketching, που δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας περιβαλλόντων μέσω κειμένου και εικόνων· το World Exploration, που παράγει νέες διαδρομές κατά την πλοήγηση· και το World Remixing, που επιτρέπει την αναδιαμόρφωση υπαρχόντων κόσμων. Το πρωτότυπο λειτουργεί στα 24 καρέ ανά δευτερόλεπτο με ανάλυση 720p, ενώ η διάρκεια παραγωγής περιορίζεται προς το παρόν στα 60 δευτερόλεπτα.

Η πρόσβαση στο Project Genie παρέχεται στους συνδρομητές της υπηρεσίας Google AI Ultra στις Ηνωμένες Πολιτείες, με μηνιαίο κόστος 250 δολαρίων. Σύμφωνα με τη Google, το εργαλείο αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της για ανάπτυξη τεχνητής γενικής νοημοσύνης, καθώς «προσομοιώνει τη φυσική και τις αλληλεπιδράσεις για τη δημιουργία δυναμικών κόσμων».

Ανησυχίες στην αγορά gaming

Η ανακοίνωση του νέου εργαλείου προκάλεσε ανησυχία στους επενδυτές, που βλέπουν πιθανή ανατροπή στα καθιερωμένα μοντέλα ανάπτυξης παιχνιδιών. Οι μετοχές της Unity υπέστησαν τις μεγαλύτερες πιέσεις, ενώ απώλειες σημείωσαν και οι Take-Two, δημιουργός των Grand Theft Auto και NBA 2K, καθώς και η Roblox, γνωστή για την πλατφόρμα με περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες.

Αναλυτές εκφράζουν φόβους ότι τα εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου με τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσαν να απειλήσουν τις παραδοσιακές πλατφόρμες ανάπτυξης παιχνιδιών. Ωστόσο, η Google διευκρίνισε πως το Project Genie «δεν είναι μηχανή παιχνιδιών και δεν μπορεί να δημιουργήσει μια πλήρη εμπειρία παιχνιδιού».

Περιορισμοί και επόμενα βήματα

Η εταιρεία αναγνωρίζει ότι το πρωτότυπο διαθέτει περιορισμούς, όπως ατελή οπτική απόδοση, καθυστερήσεις στον έλεγχο και χρονικό όριο παραγωγής 60 δευτερολέπτων. Επιπλέον, λειτουργίες που παρουσιάστηκαν τον Αύγουστο του 2025, όπως τα «προτρεπτικά γεγονότα» που μεταβάλλουν δυναμικά τους κόσμους κατά την εξερεύνηση, δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί.

Η Google σχεδιάζει να επεκτείνει τη διαθεσιμότητα του Project Genie πέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες «σε εύθετο χρόνο», με στόχο να καταστήσει την τεχνολογία «προσβάσιμη σε περισσότερους χρήστες».