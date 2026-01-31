Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών ο Νίκος Ακριτίδης, επιχειρηματίας από τον Καταχά Πιερίας, ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και υπουργός.

Υπηρέτησε τη δημόσια ζωή και τη Δημοκρατική Παράταξη με συνέπεια, ήθος και αφοσίωση, διαδραματίζοντας ενεργό ρόλο στην οργάνωση του ΠΑΣΟΚ στην Κεντρική Μακεδονία και στη Νομαρχιακή Επιτροπή Θεσσαλονίκης από το 1974 έως το 1977.

Διετέλεσε βουλευτής από το 1977 έως το 2000 και υπηρέτησε ως υπουργός Εμπορίου και Συγκοινωνιών, έχοντας καθαρό λόγο και ουσιαστικό ενδιαφέρον για τα προβλήματα των πολιτών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, ο Νίκος Ακριτίδης υπήρξε προσωπικότητα που υπηρέτησε με συνέπεια και ήθος τη Δημοκρατική Παράταξη, παραμένοντας αφοσιωμένος στις αξίες της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Όπως αναφέρεται στη δήλωση του κόμματος, ο Ακριτίδης ήταν ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και συμμετείχε ενεργά στο πρώτο οργανωτικό κλιμάκιο του Κινήματος για την Κεντρική Μακεδονία. Παράλληλα, υπήρξε μέλος της τριμελούς γραμματείας της Νομαρχιακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης την περίοδο 1974-1977.

Από το 1977 έως το 2000 εκλεγόταν βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης, ενώ διετέλεσε υπουργός Εμπορίου και Συγκοινωνιών. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι υπήρξε πολιτικός με καθαρό λόγο, σταθερές αξίες και ουσιαστικό ενδιαφέρον για τα προβλήματα των πολιτών.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής αποχαιρετά τον Νίκο Ακριτίδη «με σεβασμό και θλίψη», εκφράζοντας ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του.