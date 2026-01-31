Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Α΄ Θεσσαλονίκης, Λευτέρης Κωνσταντινίδης.

Ο Λευτέρης Κωνσταντινίδης του Πέτρου είχε γεννηθεί το 1939 στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε στην Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και συνέχισε τις σπουδές του στη Σουηδία. Εκεί αναγορεύθηκε διδάκτορας του Πανεπιστημίου Καρολίνσκα της Στοκχόλμης, όπου και δίδαξε επί σειρά ετών. Υπήρξε ενεργό μέλος του ΠΑΚ Σουηδίας κατά τη διάρκεια της δικτατορίας και στενός φίλος του Ανδρέα Παπανδρέου.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ Σκανδιναβίας και επικεφαλής του «Κινήματος Αξιοπρέπειας», με έντονη δράση για το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων. Ο Λευτέρης Κωνσταντινίδης εκλέχθηκε βουλευτής στην Α΄ Θεσσαλονίκης με το ΠΑΣΟΚ το 1990 και επανεξελέγη το 1993 μέχρι τις εκλογές του 1996.

Σε συλλυπητήρια δήλωση του Γραφείου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρονται τα εξής:

«Αποχαιρετούμε με θλίψη τον Λευτέρη Κωνσταντινίδη. Διαδραμάτισε ενεργό μέλος του ΠΑΚ Σουηδίας. Έντιμος και ιδεολόγος διετέλεσε βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ την περίοδο 1990-1996. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του».