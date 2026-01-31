Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκαν οι πέντε τελευταίες κηδείες των οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στον DN6 της Ρουμανίας.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου οι πέντε κηδείες των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στον DN6 της Ρουμανίας.

Οικογένειες, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τους αγαπημένους τους σε Θεσσαλονίκη και Ημαθία, βυθισμένοι στη θλίψη. Τραγικές φιγούρες οι γονείς των νεαρών, που δεν μπορούν να πιστέψουν την απώλεια.

Οι νέοι είχαν ξεκινήσει για να παρακολουθήσουν έναν αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας στη Γαλλία, όμως δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους.

Οι κηδείες των «αετόπουλων» έγιναν παρουσία πλήθους κόσμου, χωρίς δημοσιογραφική κάλυψη, μετά από επιθυμία των οικογενειών τους.

Οι τρεις νεαροί από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, που κανόνιζαν το πρόγραμμά τους, τα ρεπό και τις άδειές τους ανάλογα με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της αγαπημένης τους ομάδας για να είναι στο πλευρό της, οδηγήθηκαν μαζί στην τελευταία τους κατοικία.

Οι κηδείες τους τελέστηκαν στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Οι σοροί των θυμάτων βρίσκονταν στην εκκλησία από τις 11:00 το πρωί, με πλήθος κόσμου να σπεύδει για να αφήσει λίγα λουλούδια στη μνήμη τους, ακόμη και άνθρωποι που δεν τους γνώριζαν προσωπικά.

Στις 12:00, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Κεσανίδη στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στην Ευκαρπία, ενώ στις 13:00 τελέστηκε η κηδεία του Θανάση Γκουζούρη στα Στεφανινά του δήμου Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη.

Δύο από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο μοιραίο δυστύχημα κηδεύτηκαν χθες στον ναό Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και στον ναό Προφήτη Ηλία στον Αρωνά Πιερίας.

Σταθερή η κατάσταση του 20χρονου που νοσηλεύεται στο «Παπαγεωργίου»

Σταθερή χαρακτήρισε την κλινική κατάσταση του 20χρονου τραυματία από το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, ο Κωνσταντίνος Φορτούνης, χειρουργός στην Α’ Χειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου», μιλώντας το πρωί του Σαββάτου στην ΕΡΤ.

Πρόκειται για τον τελευταίο από τους τραυματίες που νοσηλεύεται στη Θεσσαλονίκη και προς το παρόν η κατάσταση της υγείας του «εξελίσσεται ομαλά», όπως τόνισε.

«Νοσηλεύεται στο νευροχειρουργικό τμήμα, φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες προς το παρόν δεν χρίζουν χειρουργικής παρέμβασης ή νοσηλείας σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Υπάρχει πάντα βέβαια εγρήγορση από την πλευρά μας και την πλευρά των νευροχειρουργών για πιθανή περαιτέρω διερεύνηση ή παρέμβαση σε περίπτωση αλλαγής της κατάστασής του, αλλά γενικά σε αυτές τις περιπτώσεις όταν κάποιος εξελίσσεται για τόσες μέρες ομαλά, συνήθως αυτή είναι και η συνέχεια, αλλά εν πάση περιπτώσει απαιτείται εγρήγορση», πρόσθεσε ο Κ. Φορτούνης.

«Όλο το νοσοκομείο έχει πέσει πάνω του, έχουν παρελάσει όλες οι ειδικότητες από το πλευρό του. Πιστεύω και εύχομαι ότι θα εξελιχθεί ομαλά», κατέληξε ο Κωνσταντίνος Φορτούνης.

Η κατάσταση του τραυματία οπαδού του ΠΑΟΚ στην Τιμισοάρα

Την ίδια ώρα, ο 20χρονος που παραμένει σε νοσοκομείο της Τιμοσοάρα καθώς είχε κριθεί ότι δεν έπρεπε να μετακινηθεί και να επιστρέψει στην Ελλάδα, παραμένει σε σταθερή κατάσταση.

Την Παρασκευή έγινε προσπάθεια μερικής αποδιασωλήνωσής του ενώ έχει αρχίσει να κινεί τα κάτω άκρα του και όταν η κατάστασή του σταθεροποιηθεί, θα επιστρέψει στην Ελλάδα για να συνεχίσει τη θεραπεία του.

Ο 20χρονος δεν γνωρίζει τι έχει συμβεί με τους φίλους του και θα χρειαστεί ψυχολογική υποστήριξη όταν ενημερωθεί σχετικά.

Υπενθυμίζεται ότι ο 28χρονος που επίσης είχε μεταφερθεί με αεροδιακομιδή από την Τιμισοάρα στο «Παπαγεωργίου», πήρε άμεσα εξιτήριο καθώς -παρά τις κακώσεις που φέρει- είναι σε καλή κατάσταση και επιθυμούσε να παραβρεθεί στις κηδείες των τριών παιδικών του φίλων στην Αλεξάνδρεια Ημαθείας.

Φόρος τιμής στο ματς με τον Πανσερραϊκό

Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ δίνουν ραντεβού την Κυριακή (01/02/2026) στο γήπεδο της Τούμπας, όπου η ομάδα τους αντιμετωπίζει τον Πανσερραϊκό. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει ορίσει ένα συμβολικό ποσό εισιτηρίου για τον αγώνα, ο οποίος είναι ήδη sold out, καθώς προγραμματίζει δράσεις τιμής και μνήμης για τα αδικοχαμένα «αετόπουλα».