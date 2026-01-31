Νέο περιστατικό βίας σημειώθηκε στο χωριό Μπάφρα Ιωαννίνων, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις αστυνομικές αρχές.

Υπάρχει η εκτίμηση ότι το συμβάν μπορεί να αποτελεί συνέχεια του επεισοδίου με ρίψη πυροβολισμών στη Ζωοδόχο Ιωαννίνων πριν από μερικές ημέρες.

Ένα νέο περιστατικό βίας, που παραπέμπει σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών, σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (31/1) στο χωριό Μπάφρα Ιωαννίνων, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις τοπικές αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με το epirusgate.gr, δεν αποκλείεται το συμβάν να συνδέεται με το πρόσφατο επεισόδιο στη Ζωοδόχο Ιωαννίνων, όπου είχαν σημειωθεί πυροβολισμοί πριν από λίγες ημέρες. Πληροφορίες αναφέρουν, ότι οι δράστες ήταν δύο, ενώ ο ένας φέρεται να είχε εμπλοκή και στο περιστατικό της Ζωοδόχου. Τουλάχιστον δύο άτομα, επιβαίνοντες σε μαύρο τζιπ μάρκας Porsche Cayenne, μετέβησαν στη Μπάφρα και επιτέθηκαν σε 21χρονο άνδρα σε υπαίθριο χώρο του χωριού.

Το θύμα τραυματίστηκε με μαχαιριές στο πίσω μέρος των γλουτών και μεταφέρθηκε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ο τρόπος της επίθεσης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δείχνει πως στόχος των δραστών ήταν ο εκφοβισμός και όχι ο θανάσιμος τραυματισμός του νεαρού.

Οι δύο βασικοί ύποπτοι έχουν διαφύγει και αναζητούνται. Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, ενώ εξετάζεται σοβαρά η πιθανή σύνδεση του νέου περιστατικού με το πρόσφατο επεισόδιο στη Ζωοδόχο.