Η φοιτήτρια Marikakii από το ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής έγινε viral στο TikTok με βίντεο όπου δείχνει πώς επιβιώνει με 1,75 ευρώ, μαγειρεύοντας μακαρόνια με φακή.

Το βίντεο που δημοσίευσε πριν οκτώ μέρες συγκέντρωσε πάνω από 500 χιλιάδες προβολές, αναδεικνύοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί νέοι στην Ελλάδα σήμερα.

Στο βίντεο η φοιτήτρια περιγράφει την οικονομική της κατάσταση και το πώς προσαρμόζεται για να ζήσει, ενώ με χιούμορ αναφέρεται στην καθημερινή πάλη με τα περιορισμένα μέσα.

Νέοι και φοιτητές στην Ελλάδα παλεύουν καθημερινά να τα βγάλουν πέρα, συχνά δουλεύοντας σε δύο ή και τρεις θέσεις εργασίας, ενώ προσπαθούν να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Πολλοί από αυτούς μοιράζονται τις δυσκολίες της ζωής τους μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δίνοντας φωνή σε μια γενιά που παλεύει για αξιοπρέπεια. Μία φοιτήτρια από το ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής, γνωστή στο TikTok ως Marikakii, αποφάσισε πρόσφατα να δείξει με ειλικρίνεια και χιούμορ την καθημερινότητά της, προκαλώντας συγκίνηση και μεγάλο ενδιαφέρον στο διαδίκτυο.

Πριν από λίγες ημέρες, η Marikakii ανέβασε ένα βίντεο με τίτλο «Τι θα φάω για μεσημεριανό αφού έχω μείνει με 1,75 ευρώ», το οποίο ξεπέρασε τις 500.000 προβολές. Στο βίντεο φαίνεται να μαγειρεύει μακαρόνια με φακές, περιγράφοντας με αυτοσαρκασμό την οικονομική της κατάσταση και σχολιάζοντας: «Δεν το πιστεύω ότι είναι 20 του μήνα και έχω μείνει με ένα ευρώ και 75 λεπτά… Θα σας έχω ενήμερους για να παίρνετε ιδέες σε περίπτωση φτώχειας!».

Η ανάρτηση προκάλεσε κύμα συγκίνησης και υποστήριξης. Δεκάδες χρήστες έσπευσαν να σχολιάσουν, προτείνοντάς της να της στείλουν χρήματα ή προσκαλώντας τη να φάει στα σπίτια τους. Μία μητέρα δύο παιδιών έγραψε: «Πού βρίσκεσαι; Ευχαρίστως να έρχεσαι κάθε μέρα να τρως μαζί μας!», ενώ άλλοι εξέφρασαν τη διάθεση να τη βοηθήσουν πρακτικά.

Την επόμενη μέρα, η νεαρή φοιτήτρια δημοσίευσε νέο βίντεο, αποκαλύπτοντας ότι είχε μείνει με μόλις 1,25 ευρώ, αφού αγόρασε ένα μπουκάλι νερό. Έτσι ξεκίνησε μία από τις πιο αυθεντικές και ανθρώπινες σειρές βίντεο που έχουν αναδειχθεί στο ελληνικό TikTok, με χιλιάδες χρήστες να ταυτίζονται με την εμπειρία της.

«Το έκανα απλά για να δείξω πώς επιβιώνεις με ένα ευρώ»

Σε επόμενο βίντεο, η Marikakii ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξη και εξήγησε ότι δεν είχε σκοπό να ζητήσει βοήθεια. «Πραγματικά δεν ανέβασα αυτά τα βίντεο για να ζητήσω βοήθεια, το έκανα απλά για να δείξω πώς επιβιώνεις με ένα ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, απάντησε στα λίγα αρνητικά σχόλια που δέχθηκε, τονίζοντας πως εργάζεται σκληρά. «Κάνω τρεις δουλειές και δυστυχώς ή ευτυχώς, έχω και εγώ τα έξοδά μου… Οι γονείς μου με στηρίζουν, αλλά είναι επιλογή μου να μη ζητάω συνεχώς βοήθεια», σημείωσε.

Η φοιτήτρια πρόσθεσε πως θεωρεί σημαντικό να επιβραβεύει τον εαυτό της, παρά τις οικονομικές δυσκολίες. «Νιώθω ότι μας αξίζει, όταν κοπιάζουμε τόσο, να περιποιούμαστε λίγο τον εαυτό μας. Ήθελα να δείξω ότι δεν είναι ντροπή να μιλάς για τα οικονομικά σου προβλήματα», είπε.

Κλείνοντας, τόνισε ότι δεν επιδιώκει οίκτο, αλλά θέλει να αναδείξει πως με ελάχιστα χρήματα μπορεί κανείς να καλύψει βασικές ανάγκες. «Το έκανα για να δείξω ότι με τόσα χρήματα μπορείς να φτιάξεις κάτι και να φας. Ελπίζω να βοηθήσετε κάποιον που πραγματικά το έχει ανάγκη και όχι εμένα, γιατί εγώ θα τη βρω τη λύση!», κατέληξε.