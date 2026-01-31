Η τραγουδίστρια Πέγκυ Ζήνα έγινε viral στο TikTok με βίντεο από το καμαρίνι της σε νυχτερινό κέντρο.

Στο βίντεο αναπαριστά την εμβληματική σκηνή της Αμαλίας από τη σειρά «Παρά Πέντε», τραγουδώντας το τραγούδι «Ματώνω».

Viral έγινε στο TikTok η Πέγκυ Ζήνα, προκαλώντας ενθουσιασμό στους χρήστες της πλατφόρμας.

Η γνωστή τραγουδίστρια, μέσα στο καμαρίνι του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανίζεται, μιμείται με χιούμορ την εμβληματική σκηνή της Αμαλίας από τη σειρά «Παρά Πέντε», τραγουδώντας το «Ματώνω».

Το βίντεο, που ανάρτησε η make-up artist της, συγκέντρωσε εκατοντάδες θετικά σχόλια και κοινοποιήσεις. Το κοινό εκτίμησε ιδιαίτερα τον αυτοσαρκασμό και τη χαλαρή διάθεση της τραγουδίστριας, κάνοντάς το ένα από τα πιο δημοφιλή στιγμιότυπα των ημερών στο TikTok.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση αποτελεί ένα ακόμα παράδειγμα της ικανότητας των καλλιτεχνών να χρησιμοποιούν τα social media για να έρθουν πιο κοντά με τους θαυμαστές τους, δημιουργώντας περιεχόμενο που ξεφεύγει από τα παραδοσιακά πλαίσια των εμφανίσεων ή των μουσικών κυκλοφοριών. Η Πέγκυ Ζήνα, με τη σκηνική της εμπειρία και τη φυσική χιουμοριστική διάθεση, κατάφερε να μετατρέψει ένα απλό καμαρίνι σε ένα μικρό θέατρο, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο την αγαπημένη σειρά και προκαλώντας κύματα νοσταλγίας στους fans.